МРРБ: Промени в Закона за регионалното развитие отразяват новото райониране на България

Обединяване на статистическите зони в страната от ниво 1 в един регион и окрупняване на сегашните шест статистически района от ниво 2 в четири нови предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството с промени в Закона за регионалното развитие, съобщиха от ведомството. С предложения законопроект се цели осигуряване на съответствие на националното законодателство с новата класификация NUTS, въведена с Делегиран регламент (ЕС) 2026/195. Той е задължителен и се прилага пряко във всички държави членки от 1 януари 2027 г. Регламентът за NUTS установява класификация на териториалните единици за статистически цели, която осигурява съпоставимост на регионалната статистика между държавите членки и различните териториални нива.

В момента ниво 1 включва два района. Единият обхваща Северна и Югоизточна България, а другият – Югозападна и Южна централна България. От 1 януари 2027 г. те ще се обединят в един район от ниво NUTS 1, който ще включва цялата територия на страната.

В Закона ще бъде отразена и промяната в регионите за планиране. Съществуващите до момента шест статистически района от ниво 2 – Северозападен (областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен), Северен централен (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра), Североизточен (Варна, Добрич, Търговище, Шумен), Югоизточен (Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол), Южен централен (Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково) и Югозападен (Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град, София-област) стават четири. Статистическите граници ще се изменят, но се запазват административните граници на всички 28 области и на общините в тях.

Новите четири района за планиране, които се формират, са Северен район (областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград, Силистра); Източен район (областите Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол); Южен район (областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали). Създава се и Столичен район с територията на Столична община.

Предложените изменения ще допринесат за усъвършенстване на държавната политика за регионално развитие чрез привеждане на нормативната уредба в съответствие с новата класификация NUTS и за адаптиране и подобряване на системата от стратегически документи съобразно новото райониране и прилагането на интегрирания териториален подход. Ще се създаде ясна и последователна нормативна рамка за управлението на развитието на районите от ниво 2, като ще се отчитат на спецификите на Столичния район. Предлагат се и изменения, основани на практиката от прилагането на интегрирания териториален подход, с цел усъвършенстване на стратегическите документи за регионално развитие и механизмите за тяхното изпълнение, както и необходими промени в други закони.

Основополагащ документ за стратегическото планиране на регионалното и пространствено развитие остава Националната концепция за регионално и пространствено развитие, която ще определя стратегията за развитие на националната територия и връзките ѝ със съседни страни и региони, напомнят от Министерството. За Северен, Източен и Южен региони за планиране от ниво 2 ще се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие с участието на заинтересованите страни на територията на съответния регион и ще се одобряват от регионалните съвети за развитие, които ще се намалят от 6 на 4.

За Столичния регион за планиране се предвижда разработване на план за интегрирано развитие, който да изпълнява и функциите на интегрирана териториална стратегия за неговото развитие, в съответствие с предвижданията на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, и ще отчита връзките му с другите региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните държави в макрорегиона. Той ще определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Столичния регион за планиране, ще отчита предвижданията и инвестиционните намерения за развитие на територията му и ще се разработва в съответствие с общия устройствен план.

Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2027 година.

Предложените промени са публикувани за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ.

Министерският съвет със свое решение от 26 март 2025 г. определи нов обхват на регионите за планиране от ниво 2 в България. Целта беше регионите да бъдат приведени в съответствие с европейските изисквания за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели.