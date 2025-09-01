БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МС потвърди за инцидента със самолета на Фон дер Лайен, неутрализиран е спътников сигнал

Приложен е алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства

потвърди инцидента самолета фон дер лайен неутрализиран спътников сигнал
От Министерски съвет потвърдиха за инцидента със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен при кацането на летище Пловдив по врема на визитата ѝ у нас. Правителствената информационна служба уточни:

"По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи. По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив."

Полетът на Урсула фон дер Лайен е изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия, съобщават още от МС.

