МС създаде Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие

Министерски съвет прие дългоочаквания Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие. Това съобщи на брифинг вицепремиерът Атанас Зафиров след края на заседание на кабинета.

"Изключително съм доволен, че имаме работещ инструмент, който подрежда целия път на пострадалия - от първия сигнал до трайната защита и подкрепата. Последните години данните от съдилищата, прокуратурата и МВР показват един траен, изключително тревожен ръст на случаите на домашно насилие и на делата за защита. В редица райони делата за домашно насилие растат с 25 до 30% годишно, включително и по отношение на деца. Зад всяко дело конкретна съдба, човешка травма. Законът за защита от домашно насилие поставя ясни правила какво е домашно насилие и какви мерки може да приеме съдът. Целта на механизма е всички действия да бъдат синхронизирани. Във всеки конкретен случай да има ефективна, адекватна защита, без жертвата да се разкарва от институция в институция и да разказва историята си по няколко пъти, както се получаваше до сега.

Приетият днес документ е чакан от повече от две години от целия неправителствен сектор, добави правосъдният министър Георги Георгиев.

„Акт, който предвижда много ясен ред и механизъм за отговорност, правомощия и пътна карта за начин на работа между различните институции. Преди повече от 2,5 години, след случая Дебора, бе създадена основата, в момента имаме адекватно законодателство по отношение превенцията на домашно насилие.

Друго, по което се работи активно, е изграждането на инфраструктура и разкриването на регионални центрове за правни консултации в страната", обясни Георгиев.

Георгиев посочи и че е увеличена с над 50%, с над 5 милиона лева, финансирането за безплатна адвокатска помощ.

„Тук фокусът е жертвите на домашно насилие, наред с останалите случаи“, посочи правосъдният министър.

По думите му се създават ясни правила за работа, кой за какво е отговорен и се осигурява , така че когато пострадал се обърне, да не обикаля от гише на гише.

Министър Георгиев посочи, че над 53 000 са сигналите за домашно насилие за миналата година и над 5000 ограничителни заповеди. За тази година над 70% от досъдебните производства са за телесни повреди.