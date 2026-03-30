БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

 

МВФ: Ако цените на енергията се задържат на високи равнища ще подхранят инфлацията в световен мащаб

від БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Запази

МВФ: Ако цените на енергията се задържат на високи равнища ще подхранят инфлацията в световен мащаб

Слушай новината

Ако цените на енергията се задържат на високи равнища, те ще подхранят инфлацията в световен мащаб, предупреждават икономистите на Международния валутен фонд (МВФ) в публикация в официалния блог на Фонда, в която разглеждат възможните последствия от американско-израелския конфликт с Иран.

В Европа нов скок на цените ще надгради съществуващия натиск върху разходите за основни жизнени нужди на хората, увеличавайки вероятността за по-трайни искания за повишение на възнагражденията, посочват експертите.

В голяма част от Азия и части от Латинска Америка, където инфлацията беше сравнително ниска, по-високите разходи за енергия и храни ще поставят пред изпитание икономическите настроения, особено в страни с по-слаби валути и голям внос на енергия.

В страните с ниски доходи, където хората харчат голяма част от средствата си за храна - особено в Африка, части от Близкия изток и Централна Америка - по-високите цени на хранителните продукти водят до остри социални и икономически последици, пише още в публикацията на МВФ.

От Фонда разглеждат варианта конфликтът в Иран, започнал преди малко повече от месец, да продължи по-дълго. При подобен развой енергията ще остане скъпа, а инфлацията може да се окаже трудна за овладяване. Освен от продължителността на конфликта, това зависи от степента на разпространението му и нанесените щети върху енергийната инфраструктура и веригите за доставки.

В големите индустриални икономики в Азия по-високите цени на горивата и електроенергията увеличават производствените разходи и намаляват покупателната способност, а в някои страни натискът върху платежния баланс вече оказва влияние върху националните валути.

Войната в Близкия изток също така променя веригите за доставки на неенергийни и критично важни ресурси.

Нарушенията във въздушния трафик около ключовите авиохъбове в Персийския залив оказват влияние върху глобалния туризъм.

С нарушенията на доставките на торове – около една трета от които преминават през Ормузкия проток – нарастват опасенията относно цените на храните, алармират от МВФ.

Хората в страните с ниски доходи са най-застрашени при повишаване на цените на храните, тъй като храната съставлява средно около 36 процента от потреблението им, в сравнение с 20 процента в страните с развиващи се икономики и 9 процента в развитите икономики.

От Персийският залив бива доставяна голяма част от световния хелий, използван в широк спектър от продукти – от полупроводници до медицинска образна диагностика, припомнят от МВФ.

Индонезия, която осигурява приблизително половината от световните доставки на никел – ключов компонент в батериите за електрически превозни средства – може да бъде изправена пред недостиг на сяра, необходима за обработката на метала.

#забавяне на растежа #прогноза #цени на горивата #Инфлация #МВФ

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ