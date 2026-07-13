МВнР: Няма официална информация от британските власти за освободени българи по делото за шпионаж

Министерството на външните работи не е получавало официална информация от британските власти относно твърденията за освободени български граждани, осъдени във Великобритания по делото за шпионаж в полза на Русия.

Това става ясно от официален отговор на ведомството.

От министерството уточняват още, че въпросите, свързани с изпълнението на наложени наказания, се уреждат съгласно приложимото национално законодателство и международните споразумения и са от компетентността на съответните съдебни и правоохранителни органи.