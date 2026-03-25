БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

"Мяра": Българите виждат реална заплаха от войната в Иран за страната, но не и лично за себе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
У нас
Запази
Слушай новината

Мнозинството българи виждат реална заплаха за страната от конфликта в Иран, но като че ли не се усеща толкова лична застрашеност, посочва проучване на социолигическа агенция "Мяра".

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 7 и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани.

Рисковете за страната се осъзнават от 52,3%, но за близо 30 на сто от запитаните конфликтът в Иран и Близкия изток не представлява реална заплаха за България. 18,6 на сто се колебаят в отговора си.

Дали конфликтът представлява лична заплаха – този въпрос предизвиква повече колебание, допълват от "Мяра". 30,7% приемат мнението „Конфликтът в Иран и Близкия изток представлява реална заплаха за мен лично“, но 44,6% са на противоположното мнение: „Конфликтът в Иран и Близкия изток не представлява реална заплаха за мен лично“. Около 25 на сто от запитаните не могат да преценят.

Най-младите са онези, които в по-голяма степен се колебаят в отговорите си, допълват социолозите.

В същото време, чувството за застрашеност на страната се оказва като че ли по-високо в столичния град за сметка на по-малки населени места. Възможно е това да има своите обективни предпоставки, но възможно е да се дължи и на концентрацията на политизирани прослойки именно в столицата – с по-активно отношение към процесите.

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Общество

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ