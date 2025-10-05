БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На Димитровградския пазар: НАП хвана седем търговци в нарушения

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази

За липса на двойно обозначаване и неиздаване на касови бележки

НАП - проверки - димитровградски пазар
Снимка: НАП
Слушай новината

Националната агенция за приходите хвана седем търговци в нарушение на Димитровградския пазар за по-малко от час при внезапна проверка тази сутрин.

Инспектори от Главна дирекция "Фискален контрол" са проверили за спазването на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, според който стойността във всяка касова бележка задължително трябва да е посочена в лева и в евро, както и да е изписан валутният курс, уточняват от НАП. Контролните действия са обхванали и Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на приходите от продажб

Двама от проверените търговци са издали касови бележки според нормативните изисквания. При контролна покупка в друг обект е установено, че във фискалния бон цената на артикула е изписана само в лева, заради което търговецът е получил предупреждение.

Други негови колеги не са издадли касови бележки при заплащането на стоките, за което предстои да получат актове за установени административни нарушения.

Търговците имат още само три дни, за да приведат фискалните си устройства според изискванията на Закона за въвеждане на еврото, така че върху касовите бележки да се изписва крайната сума в лева и в евро. От 8 октомври НАП започва да налага санкции.

#Закон за въвеждане на еврото #нарушения #НАП #проверки #пазар #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Четвърта жертва на потопа в Елените
1
Четвърта жертва на потопа в Елените
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
2
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
3
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
4
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
5
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
Кои са жертвите на водния апокалипсис в Елените?
6
Кои са жертвите на водния апокалипсис в Елените?

Най-четени

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
1
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
2
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
3
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
5
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
6
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...

Още от: България и еврото

Да не чакаме последния момент за обръщане на парите в евро, призова Илия Лингорски от БНБ
Да не чакаме последния момент за обръщане на парите в евро, призова Илия Лингорски от БНБ
Управителят на БНБ: С еврото България не губи, а печели суверенитет Управителят на БНБ: С еврото България не губи, а печели суверенитет
Чете се за: 00:55 мин.
От 8 октомври глобяват търговци за неспазване Закона за въвеждане на еврото От 8 октомври глобяват търговци за неспазване Закона за въвеждане на еврото
Чете се за: 02:30 мин.
Голямата потребителска кошница: Стартира интернет портала "Колко струва" Голямата потребителска кошница: Стартира интернет портала "Колко струва"
Чете се за: 00:57 мин.
Годишните данъчни декларации за 2025 г. ще се подават в лева, а не в евро Годишните данъчни декларации за 2025 г. ще се подават в лева, а не в евро
Чете се за: 02:05 мин.
Моите въпроси за еврото: В каква валута ще се връща ресто при пазаруване след 1 януари? Моите въпроси за еврото: В каква валута ще се връща ресто при пазаруване след 1 януари?
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево "Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус" Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Все още има места без ток в Трънско
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Започват преговорите за освобождаване на израелските заложници в Газа
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ