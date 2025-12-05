НА ЖИВО: Блицконтрол в началото на заседанието на парламента

С блицконтрол ще започне днес заседанието на парламента. Това предвижда приетата програма на Народното събрание.

Съгласно парламентарния правилник в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и вицепремиерите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси за общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание.

След това е предвиден редовен парламентарен контрол, в който ще участват премиерът Росен Желязков и министрите Иван Иванов, Атанас Запрянов, Георги Георгиев, Георги Тахов, Даниел Митов и Жечо Станков.

Председателят на парламента Рая Назарян съобщи, че в заседанието за парламентарен контрол няма да участва вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Теменужка Петкова, Георг Георгиев и Манол Генов.