ИЗВЕСТИЯ

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента,...
Чете се за: 01:25 мин.
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 03:02 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

Президентът се срещна с посланиците от ЕС

от БНТ
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Сред акцентите в разговорите са били предизвикателствата пред Европейския съюз, произтичащи от войната в Украйна

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Президентът Румен Радев се е срещнал с посланиците на държавите членки на Европейския съюз в посолството на Кралство Дания.

Инициатор на срещата е бил посланик Флеминг Стендер в рамките на Датското председателство на Съвета на ЕС. Сред акцентите в разговорите са били предизвикателствата пред Европейския съюз, произтичащи от войната в Украйна и последствията от тази в Близкия изток, както и начините за постигане на траен мир. Обсъдени са били и актуалните обществени процеси в България.

#войната в Украйна #посланици #Румен Радев

След протеста: Даниел Митов беше изслушан в парламента, няма да подава оставка
След протеста: Даниел Митов беше изслушан в парламента, няма да подава оставка
Сблъсък в парламента: Продължава задочният спор между "ДПС - Ново начало" и ПП-ДБ Сблъсък в парламента: Продължава задочният спор между "ДПС - Ново начало" и ПП-ДБ
Чете се за: 01:57 мин.
Росен Карадимов: КЗК разкри тежки изкривявания в пазара на храни у нас Росен Карадимов: КЗК разкри тежки изкривявания в пазара на храни у нас
Чете се за: 04:25 мин.
Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест
Чете се за: 02:57 мин.
Слави Трифонов: ИТН подкрепи референдума за въвеждането на еврото Слави Трифонов: ИТН подкрепи референдума за въвеждането на еврото
Чете се за: 01:10 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР) Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР)
Чете се за: 05:30 мин.

След протеста: Даниел Митов беше изслушан в парламента, няма да подава оставка
След протеста: Даниел Митов беше изслушан в парламента, няма да...
Чете се за: 09:42 мин.
У нас
Петима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста Петима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Вашингтон отложи част от санкциите за "Лукойл" Вашингтон отложи част от санкциите за "Лукойл"
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Топлопреносната мрежа в цялата страна е в лошо състояние Топлопреносната мрежа в цялата страна е в лошо състояние
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Стремеж за мир в Украйна: Отново разговори в Маями, дипломатически...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Съдът остави в ареста петима по делото „Исторически парк“
Чете се за: 02:22 мин.
Сигурност и правосъдие
Антиправителствени протести: Хората отново излязоха с искане за...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Димитър Радев: Българската икономика остава устойчива въпреки...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
