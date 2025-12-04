Президентът се срещна с посланиците от ЕС

Президентът Румен Радев се е срещнал с посланиците на държавите членки на Европейския съюз в посолството на Кралство Дания.



Инициатор на срещата е бил посланик Флеминг Стендер в рамките на Датското председателство на Съвета на ЕС. Сред акцентите в разговорите са били предизвикателствата пред Европейския съюз, произтичащи от войната в Украйна и последствията от тази в Близкия изток, както и начините за постигане на траен мир. Обсъдени са били и актуалните обществени процеси в България.