Стремеж за мир в Украйна: Отново разговори в Маями, дипломатически усилия в Китай

Американският специален пратеник Стив Уиткоф ще се срещне в Маями с украинска делегация, водена от секретаря на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров. Уиткоф се върна от Москва, където проведе почти 5-часов разговор с руския президент Путин. В Китай френският президент Макрон отново прикани Пекин да използва връзките си с Русия, за да се сложи край на войната в Украйна. Русия предупреди, че изземане на замразените руски активи ще породи най-остра реакция.

След Москва преговорите за мир в Украйна се прехвърлят отново в Маями. Според американския президент пътят напред за мирните преговори остава неясен. Тръмп все пак определи като добри разговорите на американската делегация в Москва.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Президентът Путин имаше много добра среща с Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Не мога да ви кажа какво ще излезе от тази среща, защото за танго са нужни двама."

Въпреки че не постигнаха пробив в Москва, специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър поканиха отново в Маями украинската преговорна делегация. Във вечерното си видео обръщение украинският президент Зеленски съобщи, че очаква новини през следващите дни.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "В момента светът ясно усеща, че може да се сложи край на войната и че настоящите дипломатически усилия трябва да бъдат подкрепени с натиск върху Русия. Всичко зависи от тази комбинация - конструктивна дипломация и натиск над агресора. И двете работят за мира".

Според американски медии в Маями ще бъдат разгледани последните руски искания в опит да бъде постигнат напредък.

Олга Стефанишина, посланик на Украйна в САЩ: "Това е процес. Мисля, че е пределно ясно, че и в Украйна, и в Съединените щати всички са решени да бъде постигнат резултат."

Темата за Украйна беше обсъдена и 13 000 километра по-далеч - в Китай, където френският президент Макрон е на четвъртата си държавна визита.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Надявам се, че Китай ще се присъедини към нашите призиви и усилия за постигането възможно най-скоро поне на прекратяване на огъня по критична инфраструктура. Това е от ключово значение за зимата."

Си Дзинпин, президент на Китай: "Китай подкрепя всички усилия, които допринасят за мира, и се надява, че страните ще постигнат справедливо, трайно, обвързващо и взаимно приемливо мирно споразумение чрез диалог и преговори."

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи като "незаконни" действията на ЕС по отношение на замразените руски активи и предупреди, че Москва вече подготвя ответни действия.

Мария Захарова, говорител на министерството на външните работи на Русия: "Реакция ще има както от наша страна, така и от международната общност."

снимки: БТА, БГНЕС

Вместо в Норвегия, както беше планирано, утре германският канцлер Мерц ще бъде в Белгия. Очаква се той да обсъди въпроса за руските активи с белгийския премиер Барт де Вевер и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.