Петима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Младежите са обвинени, че по време на протеста са мятали стъклени бутилки и пиратки по полицаите

Петима от всички 71 задържани по време на големия протест в София остават в ареста. Сред тях е и Николай Алексиев, чиято майка се оплака от полицейско насилие над сина й. Според прокуратурата и младежите са обществено опасни и има риск да извършат ново престъпление. По-рано срещу подписка беше освободен синът на Атанас Бобоков - Божидар.

Приключи и последната мярка за задържане на участниците в протеста. Още едно лице е освободено срещу "подписка". Трима бяха пуснати срещу парична гаранция.

21-годишният Николай Алексиев остава в ареста. Майка му Десислава Алексиева твърди, че върху сина ѝ е упражнено полицейско насилие, както по време на самия протест, така и след задържането му в Пето районно управление. По думите й Ники първо на протеста получил удар в главата, след което отишъл до болница „ИСУЛ“, за да му бъде обработена раната. Твърди, че на връщане към дома си е минал отново покрай протеста и тогава е бил арестуван. Полицаите го разпознали по яркото яке, с което се е движил. Обвинен е, че в нощта на протеста е замерял служителите на реда с различни предмети. Според прокуратурата има опасност той да извърши ново престъпление.

Същото беше посочено и за останалите четирима, които остават в ареста. Това са: Жулиен Желязков, на 19 години от Сливен – вече осъждан и в изпитателен срок; Кристиан Йончев, на 21 години от „Люлин“ – двукратно осъждан;
Лъчезар Толешков, на 25 години, също от „Люлин“ – с две висящи производства; Мартин Иванов, на 21 години от „Люлин“ – неосъждан, но сочен за основен агресор по време на протестите.

Те са обвинени, че са замеряли полицаите със стъклени бутилки, бомбички и различни предмети като клони, както и че са проявили агресия към мирно протестиращи.

Подсъдимите и защитата поискаха по-леки мерки, но районният съд ги прецени като опасни и ги остави в ареста.

Боряна Кангалджиева, прокурор: "Тези хора съм поискала от Софийския районен съд да бъдат задържани, тъй като съм преценила, че са личности с изключително висока обществена опасност, както и деянията, които са извършили са именно такива. С тези мои становища се съгласи и съдът и четиримата бяха задържани с постоянна мярка."

Светослав Тулешков, баща на един от задържаните: "Всичките деца бяха при мен до 10 часа вечерта. Нито са били въоръжени, нито са ходили за агресия, нещо. Казах им, ако ходите, ходете с майките при това. Двама оперативни са ходили по тях 4 часа, а те са хвърляли пиратки. Що не са им взели натривки. Искали са доброволно да се подложат на детектор на лъжата, не са ги сложили."

Десислава Алексиева, майка на Николай Алексиев: "Не стига, че има полицейски произвол, но той е единственият с поискана постоянна мярка за неотклонение. Не виждам основания за тази постоянна мярка, при положение, че над него е извършено полицейско насилие и че неговото здравословно състояние е от началото на самия арест е изключително лошо. Той е с травма на главата, допълнително е бит в полицейското управление, не от полицаи от пето районно - това ме помоли да кажа изрично."

