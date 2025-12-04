Петима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста

Петима от всички 71 задържани по време на големия протест в София остават в ареста. Сред тях е и Николай Алексиев, чиято майка се оплака от полицейско насилие над сина й. Според прокуратурата и младежите са обществено опасни и има риск да извършат ново престъпление. По-рано срещу подписка беше освободен синът на Атанас Бобоков - Божидар.

Приключи и последната мярка за задържане на участниците в протеста. Още едно лице е освободено срещу "подписка". Трима бяха пуснати срещу парична гаранция.

21-годишният Николай Алексиев остава в ареста. Майка му Десислава Алексиева твърди, че върху сина ѝ е упражнено полицейско насилие, както по време на самия протест, така и след задържането му в Пето районно управление. По думите й Ники първо на протеста получил удар в главата, след което отишъл до болница „ИСУЛ“, за да му бъде обработена раната. Твърди, че на връщане към дома си е минал отново покрай протеста и тогава е бил арестуван. Полицаите го разпознали по яркото яке, с което се е движил. Обвинен е, че в нощта на протеста е замерял служителите на реда с различни предмети. Според прокуратурата има опасност той да извърши ново престъпление.

Същото беше посочено и за останалите четирима, които остават в ареста. Това са: Жулиен Желязков, на 19 години от Сливен – вече осъждан и в изпитателен срок; Кристиан Йончев, на 21 години от „Люлин“ – двукратно осъждан;

Лъчезар Толешков, на 25 години, също от „Люлин“ – с две висящи производства; Мартин Иванов, на 21 години от „Люлин“ – неосъждан, но сочен за основен агресор по време на протестите.

Те са обвинени, че са замеряли полицаите със стъклени бутилки, бомбички и различни предмети като клони, както и че са проявили агресия към мирно протестиращи.

Подсъдимите и защитата поискаха по-леки мерки, но районният съд ги прецени като опасни и ги остави в ареста.