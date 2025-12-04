БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента,...
Чете се за: 01:25 мин.
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 03:02 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сблъсък в парламента: Продължава задочният спор между "ДПС - Ново начало" и ПП-ДБ

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази

Поредно напрежение в парламента между Ивайло Мирчев и Делян Пеевски

сблъсък парламента продължава задочният спор дпс ново начало
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Поредно напрежение в парламента по оста Ивайло Мирчев - Делян Пеевски. Лидерът на "ДПС - Ново начало" заяви, че 9 месеца са управлявали заедно с ПП-ДБ и показа законопроекти, под които неговият подпис стои до тези на съпредседателя на "Да, България" и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Ивайло Мирчев отговори, че Пеевски го е молил за това и посочи, че става въпрос за помощта за Украйна, като целта е била да бъде махнат от списъка "Магнитски".

Делян Пеевски, председател на "ДПС- Ново начало": "Ивайло Мирчев, Борисов, Пеевски, Христо Иванов и други. В деловодството има много още проекти. Това е истината, не могат да избягат от миналото си. Аз ще ги достигна всички. Всички бяха част от нас. Сглобката беше едно цяло. Няма да излъжат хората. Всички те се завираха в кабинета на Борисов и моя. Хората трябва истината да знаят. Тези хора не могат да ги представляват. Те са лъжци. Колко време бяха близо 9 месеца с ДПС."

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Пеевски искаше да излезе от "Магнитски", затова държеше под всяко наше предложение да се подпише. Винаги сме се борили с руската пропаганда, винаги по отношение на помоща за Украйна сме били на една страница. Този, който се врътка според това кое му е изгодно, според това дали иска да влиза в "Магнитски", излиза от "Магнитски", дали е евроатлантик, този квантов човек, този лунатик е Делян Пеевски."

#напрежение в парламента #Ивайло Мирчев #делян пеевски

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин на живо по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
2
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
3
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Отиде си поетът Найден Вълчев
4
Отиде си поетът Найден Вълчев
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
5
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко...
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
6
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
3
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
4
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
6
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...

Още от: Политика

Росен Карадимов: КЗК разкри тежки изкривявания в пазара на храни у нас
Росен Карадимов: КЗК разкри тежки изкривявания в пазара на храни у нас
Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест
Чете се за: 02:57 мин.
Слави Трифонов: ИТН подкрепи референдума за въвеждането на еврото Слави Трифонов: ИТН подкрепи референдума за въвеждането на еврото
Чете се за: 01:10 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР) Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР)
Чете се за: 05:30 мин.
Даниел Митов беше изслушан в НС за действията на полицията при протеста в София Даниел Митов беше изслушан в НС за действията на полицията при протеста в София
Чете се за: 04:25 мин.
Синдикати и работодатели обсъждат параметрите на Бюджет 2026 Синдикати и работодатели обсъждат параметрите на Бюджет 2026
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Четирима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста
Четирима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Блокадите на границата с Гърция продължават Блокадите на границата с Гърция продължават
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Вашингтон отложи част от санкциите за "Лукойл" Вашингтон отложи част от санкциите за "Лукойл"
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Стремеж за мир в Украйна: Отново разговори в Маями, дипломатически...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Изследване на "Мяра": Над 70% от българите подкрепят...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
БНТ почита паметта на поетa Найден Вълчев
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ