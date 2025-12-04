Сблъсък в парламента: Продължава задочният спор между "ДПС - Ново начало" и ПП-ДБ

Поредно напрежение в парламента по оста Ивайло Мирчев - Делян Пеевски. Лидерът на "ДПС - Ново начало" заяви, че 9 месеца са управлявали заедно с ПП-ДБ и показа законопроекти, под които неговият подпис стои до тези на съпредседателя на "Да, България" и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Ивайло Мирчев отговори, че Пеевски го е молил за това и посочи, че става въпрос за помощта за Украйна, като целта е била да бъде махнат от списъка "Магнитски".

Делян Пеевски, председател на "ДПС- Ново начало": "Ивайло Мирчев, Борисов, Пеевски, Христо Иванов и други. В деловодството има много още проекти. Това е истината, не могат да избягат от миналото си. Аз ще ги достигна всички. Всички бяха част от нас. Сглобката беше едно цяло. Няма да излъжат хората. Всички те се завираха в кабинета на Борисов и моя. Хората трябва истината да знаят. Тези хора не могат да ги представляват. Те са лъжци. Колко време бяха близо 9 месеца с ДПС."