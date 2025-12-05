БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културата

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
Сигурност и правосъдие
Изпратени са извлечения от одитния доклад за годишния финансов отчет на министерството за 2024 г.

пари без фактури сметната палата разкри схема няколко общини
Снимка: БГНЕС/Архив
Сметната палата изпраща на прокуратурата извлечения от одитния доклад за годишния финансов отчет (ГФО) на Министерството на културата за 2024 г. Това се случва за втора поредна година, след като и за ГФО за 2023 г. одитната институция сезира главния прокурор, съобщиха от пресцентъра на институцията.

И през 2023 г., и през 2024 г. одитният екип е изразил "отрицателно мнение" – най-тежката оценка, която се дава при всеобхватни отклонения, изкривяващи вярната и точна представа за дейността и финансите на институцията.

Одитът за 2024 г. установява:

• данни за престъпление, изпратени на прокуратурата съгласно чл. 58 от Закона за Сметната палата;

• съществени нарушения на счетоводното законодателство и бюджетната дисциплина;

• критична липса на документация в Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" – Смолян, включително отсъствие на счетоводна информация за над една година;

• неправилно отчитане на активи, амортизации и преоценки, нарушаване на указанията на министъра на финансите;

• липса на ефективен вътрешен контрол и случаи на неуредени авторски права.

Одитният екип не получава увереност за пълнотата и достоверността на счетоводните данни, което е довело до отрицателното становище.

Корекциите по време на одита включват неправилно осчетоводени активи и представления, неначислени неустойки и лихви, както и други нарушения, включително в Национален фонд "Култура".

За ГФО на министерството за 2023 г. Сметната палата също е изпратила материали до Главния прокурор заради данни за неефективно разходване на публични средства в 18 държавни културни институции. Част от преписките впоследствие са приключили с отказ за образуване на досъдебно производство.

През 2024 г. Главният инспекторат на Министерския съвет също разкри системни нарушения и незаконосъобразно разходване на средства при проверки на длъжностни лица, контролиращи дейността на културни институти в Разград и Смолян. Проверката е разпоредена от тогавашния министър-председател Димитър Главчев.

#председател на Сметната палата #сигнал до прокуратурата #сметната палата #Министерство на културата

