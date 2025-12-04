БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Даниел Митов беше изслушан в НС за действията на полицията при протеста в София

Даниел Митов: Шествието на протеста беше нерегламентирано, нито един участник не е пострадал тежко

Снимка: БТА
Слушай новината

Вътрешният министър Даниел Митов се изслушва в парламента. Поводът – действията на полицията по време на и след мащабния протест срещу бюджета в София.

Гледайте на живо и по БНТ 2.

Пред депутатите Даниел Митов даде подробности за организацията по охраната на протеста и шествията.

"Столична община е съгласувала провеждане на протест на 1 декември от 18.00 до 22,00 ч. в района на стъклените куполи пред Министерски съвет и на троторните пространства в района на Народното събрание 2 - сграда на бул. "Дондуков". Съгласуването включва да не се спира или да се затруднява движението на превозните средства в посочения район по време на мероприятието. Столична община не е съгласувала провеждане на шествие. Организатор на мероприятието е Тодор Петров. От СДВР е изготвена план-разстановка за осигуряване на безопасността на движението и обществения ред в централната градска част. Изградени са 21 контролно-пропускателни пункта за проверка на забранени предмети. Преди събитието са проведени две срещи с организаторите. Тодор Петров е заявил, че не е предвидено шествие, протестът ще се проведе единствено на съгласуваните със СО места и ще завърши до 22,00 ч."

300 служители от жандармерията са подпомогнали полицията, плюс 125 служители в резерв, които да се използват за допълнително възникнали задачи при промяна на оперативната обстановка по време на протеста.

"Около 20.20 ч. Кирил Петков призовава протестиращите за шествие до централата на "ДПС - Ново начало" и централата наГЕРБ. При този призив е проведена среща с организатора на протеста, който е предупреден, че ако това се осъществи, може да се стигне до ескалация на напрежението. Такова шествие не е съгласувано от СО. Към 20,30 ч. Кирил Петков и Николай Денков повеждат част от протестиращите по бул. "Дондуков". Обръщам ви внимание, че от този момент шествието не е регламентирано. Хората преминават през райони, напускайки периметъра на съгласуваното мероприятие, където се включват граждани през улици, през които няма обособени улици за проверка. Сред мирно протестиращите се включват агресивни лица, които впоследствие взимат активно участие в безредиците. Очевидно е практически невъзможно обезпечаването на охраната на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут и извън план-разстановката на СДВР и одобрения протест от СО. Към 21,00 ч. се получава първата информация, че в района на СУ и Паметника на летеца няма осветление, по същото време спира осветлението и на ул. "Славянска" и метростанция "Сердика". В 21,06 уличното осветление не е работело и е започнало хвърляне на пиротехнически средства. От този момент групи лица са започнали да нарушават обществения ред, чупейки автомобили пред МО, хвърляйки бутилки и твърди предмети, включително камъни на различни места. Увредена е била полицейска техника, замеряни са полицейски служители, съпровождали шествието", каза Даниел Митов.

При безредиците бяха нанесени щети по централата на „ДПС-Ново начало“ и офис на ГЕРБ. Маскирани младежи в черни дрехи хвърляха бомбички, камъни и бутилки. А полицията задържа общо 75 души.

"Нито едно лице от участниците в протеста не е пострадало тежко. Ранени са трима служители на СДВР. Преди, по време на и след протестите са задържани 75 лица, 23 от тях са известни на МВР за съпричастност към безредици по време на протести. 9 от лицата са малолетни и непълнолетни. Иззети са газов пистолет, ножове, маски, пиратки, димки, бомбички с поставени в тях пирони и други предмети", каза още Митов.

Продължава преглеждането на видеозаписи, образувани са 16 досъдебни производство, на 14 от лицата е повдигнато обвинение в хулиганство.

#Бюджет 2026 #вътрешния министър #Даниел Митов #София #протест #полиция #МВР

