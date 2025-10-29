БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
НА ЖИВО: Депутатите да обсъдят на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване

У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Парламентът да обсъди на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица. Измененията са внесени от Министерския съвет (МС) и са първа точка в предложения дневен ред.

С проекта за промени в Закона за здравното осигуряване се предлагат промени в две насоки – изпълнение на изисквания за нормативни промени, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, и създаване на наредба, с която представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще бъдат канени от Българския лекарски съюз по време на преговорите за сключване на Национален рамков договор, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов, който представи предложенията за изменения на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване миналата седмица.

Проектопрограмата на парламента за тази седмица предвижда още депутатите да разгледат на първо четене промени в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, и в Закона за защита на потребителите. В предложения дневен ред е и първото четене на изменения в Закона за публичните предприятия, внесени от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

Първа точка в четвъртък се предвижда да бъдат процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция и процедурата за избор от Народното събрание. След това депутатите се очаква да разгледат на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

В предложения дневен ред са включени и ратификации на международни документи, по които България е страна.

Първа точка за петък е Програмата за упражняване на правата върху имоти - държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни и публични предприятия, приета с Решение №289 на МС от 2025 г. След това е предвиден редовен парламентарен контрол.

