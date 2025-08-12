НА ЖИВО: Ференцварош - Лудогорец 1:0

Отборът на Лудогорец гостува на Ференцварош в мач реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Преди шест дни двата отбора не излъчиха победител и завършиха наравно 0:0, оставяйки интригата жива за реванша на „Групама Арена“.

През уикенда Ференцварош победи убедително като гост Ниредхаза с 4:1. Така вече има два успеха и равенство в местното първенство. Лудогорец също записа успех – 3:0 като гост над Славия.

"Орлите" свикнаха да играят продължения. Българският шампион спечели в добавените времена на сблъсъците с Риека и Динамо Минск в предишните два кръга. Разградчани демонстрират отлична физическа подготовка и чисто кондиционно надиграват съперниците си.

Победителят от тази двойка ще играе срещу Карабах за влизане в основната схема на Шампионската лига. Който падне, ще срещне Шкендия в плейофа на Лига Европа.