ИЗВЕСТИЯ

Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

НА ЖИВО: Ференцварош - Лудогорец 1:0

Чете се за: 01:07 мин.
Български футбол
Първата среща в Разград завърши наравно 0:0.

Ференцварош - Лудогорец
Снимка: startphoto.bg
Отборът на Лудогорец гостува на Ференцварош в мач реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Преди шест дни двата отбора не излъчиха победител и завършиха наравно 0:0, оставяйки интригата жива за реванша на „Групама Арена“.

През уикенда Ференцварош победи убедително като гост Ниредхаза с 4:1. Така вече има два успеха и равенство в местното първенство. Лудогорец също записа успех – 3:0 като гост над Славия.

"Орлите" свикнаха да играят продължения. Българският шампион спечели в добавените времена на сблъсъците с Риека и Динамо Минск в предишните два кръга. Разградчани демонстрират отлична физическа подготовка и чисто кондиционно надиграват съперниците си.

Победителят от тази двойка ще играе срещу Карабах за влизане в основната схема на Шампионската лига. Който падне, ще срещне Шкендия в плейофа на Лига Европа.

Шампионска лига: Ференцварош - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Шампионска лига: Ференцварош - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Лудогорец цели плейофите за влизане в Шампионската лига, но първо...
