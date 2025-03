НА ЖИВО: Григор Димитров - Новак Джокович 2:6, 2:5

Сблъсъкът между Григор Димитров и Новак Джокович приковава вниманието на полуфиналите на Мастърс 1000 турнира на твърди кортове на открито в Маями (щата Флорида, САЩ).

В началото на срещата Григор Димитров размени реплики със зрител на трибуните. Привърженикът отправи реплика към тенисиста, а първата ракета на България му отговори с "Какъв ти е проблема?". Охраната се намеси и фенът бе отстранен. Сред публиката имаше и звездно присъствие. Във VIP-ложата своето място бе заел футболистът на Интер Маями Лионел Меси.

Мачът започна с разменени пробиви. Сърбинът успя да пробие сервиса на най-добрия български тенисист, за да поведе с 4:2, а след това спечели подаването си. Отново пробив сложи край на първата част при 6:2 за Ноле след 32 минути игра.

24-кратният шампион от Големия шлем проби опонента си при първата си възможност във втория сет и поведе с 3:0.

Димитров и Джокович се познават отлично, като до момента са играли 13 пъти. Джокович води убедително с 12-1 победи, като преди днешния мач успя да спечели и последния им дуел, който беше на финала на Мастърс 1000 турнира в зала в Париж („Берси“) през ноември 2023 г.

Единствената победа на Григор Димитров е от Мастърс 1000 турнира на червени кортове в Мадрид (Испания) през пролетта на 2013 г.

Тази вечер, Джокович и Димитров подобриха рекорд. 37-годишният сърбин и 33-годишният българин участваха в „най-възрастния“ полуфинал в цялата история на Мастърс 1000 турнирите, която започва от 1990 година.

Сърбинът продължи с милите думи по адрес на „Балканския си брат“, както често е наричал Димитров.



Самият Димитров нямаше пресконференция, тъй като беше изведен от корта с помощта на доктор и физиотерапевт след изтощителния успех над Франсиско Серундоло в сряда вечер.



Вторият полуфинал в турнира ще противопостави местната надежда Тейлър Фриц и 19-годишния чек Якуб Меншик, за когото това ще бъде първо участие на полуфинал в турнир от Мастърс 1000 сериите. Този двубой ще започне след 01:00 часа тази нощ.





STAT:



Novak Djokovic vs Grigor Dimitrov at the Miami Open will be the OLDEST Masters 1000 semi-final match up in ATP singles history.



‍ 71+ years on the court.



Ageing like fine wine.



Susan Vera/Reuters pic.twitter.com/zXrWPFG2BM