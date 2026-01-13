БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"

У нас
Необичайните ситуации в село Вракола не спират

След успешния старт на най-новия български игрален сериал „Мамник", зрителите на БНТ 1 ще станат свидетели на още по-голяма доза мистерия този четвъртък от 21:00 ч.

Необичайните ситуации в село Вракола не спират, а жителите му са в търсене на обяснения за всичко случващо се в първите дни на карантината, свързана с COVID-19.

Смъртта на Анита (Анелия Луцинова) и кучето Аякс поставя редица въпроси пред основните разследващи.

Камен (Йордан Ръсин) вярва, че това е дело на мечка, но Божана (Екатерина Лазаревска) не може да се примири с тази версия.

Мистерията около смъртта на Анита се заплита след като Емил (Владимир Пенев) настоява за записи от камерите, а на тях впечатление прави възрастният Волен (Атанас Атанасов), завърнал се неочаквано в селото.

След сигнал към граничната полиция, Божана и Митко (Мариян Стефанов) залавят в гората трима бежанци, сред които е и мистериозен млад мъж. Дезориентацията му поставя нови въпроси пред двамата полицаи и ги кара да предприемат действия спрямо извънредната ситуация.

Кой е този мъж и защо е попаднал в това състояние в гората около селото? Какво ще направят Божана и Митко? Ще се намери ли логичен отговор за всичко, случващо се във Вракола? Не пропускайте да разберете във втория епизод на „Мамник" – този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Еленче подгони индийски носорог
Еленче подгони индийски носорог
Мистерия в небето над Северозападна България
Мистерия в небето над Северозападна България
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

На червения килим на "Златен глобус": Звездите избраха черното и блясъка на стария Холивуд (СНИМКИ)
На червения килим на "Златен глобус": Звездите избраха черното и блясъка на стария Холивуд (СНИМКИ)
България ще участва на втория полуфинал на "Евровизия" 2026
Еленче подгони индийски носорог
Барби с аутизъм разширява серията за разнообразие и приобщаване на популярните кукли
Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
У нас
Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия
Общество
Законът за еврото и проверките: Има ли необосновано повишение на цените?
У нас
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
У нас
533 фалшиви банкноти за близо 30 хил. лв. разкри полицията в Русе
У нас
20 000 лева гаранция за шофьора, убил полицай при катастрофа на...
У нас
Тръмп наложи 25% мита на търговските партньори на Иран
По света
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
У нас
