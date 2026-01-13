Росица Денчева продължава към втория кръг в Анталия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росица Денчева си осигури място във втория кръг на турнира в Анталия. Българката не се затрудни срещу Дария Лодикова след 6:2, 6:1 на старта за около час и четвърт в игра.

Тя поведе срещу рускинята с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направи две серии от по три гейма, за да триумфира.

Поставена под номер 8 в надпреварата е Денислава Глушкова, която ще започне срещу квалификантка.

На двойки Росица Денчева и Бианка Барбулеску (Румъния) ще играят в първия кръг срещу Джина Дитман (Германия) и Анастасия Запаринюк (Украйна).

Друг изцяло български дует - Мелис Расим и Беатрис Спасова, пък ще стартира срещу представителките на домакините Айше Байлан и Зара Къркан.

