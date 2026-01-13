Силен старт за Елизара Янева в Манчестър

Елизара Янева започна силно участието си на турнира в Манчестър. Българката отказа Нома Акугуе с 6:3, 4:6, 6:3 на осминафиналите. 18-годишната представителка на България надделя над германката за 2:12 часа игра.

Тя първоначално пропиля аванс от сет и 3:1 гейма във втория срещу шестата поставена в схемата, но след 2:2 в третата част взе четири от следващите пет гейма, за да триумфира.

Така за място на четвъртфиналите Янева ще срещне представителката на домакините Емили Апълтън.