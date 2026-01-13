Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат

Президентът ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарната група в 51-вото Народно събрание. Това съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

"На 14 януари, сряда, от 10.00 часа в изпълнение на чл. 99, ал. 2 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - „Продължаваме Промяната-Демократична България".