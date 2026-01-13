БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

Яник Синер се цели в трета поредна титла от Australian Open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Италианецът пристига в Мелбърн при абсолютно различни условия спрямо миналата година.

Яник Синер се цели в трета поредна титла от Australian Open
Снимка: БТА
Яник Синер се завръща на Откритото първенство на Австралия с цел да спечели трета поредна титла. Италианецът ще се опита да наложи нова доминация, взимайки пример от Новак Джокович, анализира Ройтерс.

24-годишният тенисист пристига Мелбърн при абсолютно различни обстоятелства в сравнение с преди 12 месеца, когато защитата на титлата му остана в сянката на допинг казуса при него, за който бе наказан да не играе три месеца. Сега бурята е зад него и Синер в отлична форма на сините кортове след забележителна 2025, в която единственият му сериозен съперник бе световният номер 1 в лицето на Карлос Алкарас.

Чувствам, че съм по-добър играч от миналата година. Честно казано, беше страхотен сезон. Много, много победи, не толкова загуби. От всички загуби се опитах да извлека позитивните неща и да се опитам да се развия като играч. Чувствам, че това се случва по много добър начин“, заяви намиращият се на второ място в световната ранглиста.

Сега целта на Синер е трета поредна титла в Мелбърн, което за последно е правено от Новак Джокович между 2019 и 2021. Тази цел ще бъде преследвана неуморно с точния, метрономичен ритъм от дъното на корта, който е подкрепен от постоянство на робот.

След като владее напълно контрола и постоянството, Синер работи и върху щипката магия - тази спонтанност, която я има при Алкарас.

"Развивам се по позитивен начин, особено при сервиса. От дъното на корта все още е непредвидимо. Има поле, в което мога да се развивам. Трудно е и защото трябва да оцениш съперника си. Карлос е невероятен играч. Трябва да преминеш границите си", коментира още най-добрият италиански тенисист.

Съперничеството между двамата вече беляза повечето турнири, но още не са играчи финал в Мелбърн, като всичките знаци са, че това ще се случи точно през тази година.

#Australian Open 2026 #Яник Синер

