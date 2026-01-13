Стефанос Циципас отпадна рано в Аделаида

Стефанос Ципас приключи за отрицателно време своето участие на турнира АТП 250 в Аделаида. На австралийска земя гъркът загуби от представителя на домакините Александър Вукич с 6:7(3), 6:7(5) в мач от първия кръг, който продължи 1 час и 54 минути.

Поставеният под номер 7 реализира 13 аса и не спечели нито един от четирите си точки за пробив. Вукич направи шест аса и реализира четири точки за пробив.

Във втория кръг на турнира в Аделаида Александър Вукич ще играе срещу италианеца Андреа Вавасори, който елиминира канадеца Габриел Диало с 6:3, 7:6(4).