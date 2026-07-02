НА ЖИВО: Григор Димитров - Якуб Меншик 7:6(5), 4:6, 2:1

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Срещата е трета в програмата на Корт 1 и ще започне не преди 18:30 часа българско време

григор димитров започна убедителна победа майорка
Снимка: Официален сайт на ATP
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Григор Димитров ще се изправи срещу Якуб Меншик в мач от втория кръг на тенис турнира Уимбълдън. Срещата е трета в програмата на Корт 1 и ще започне не преди 18:30 часа българско време.

Преди това има два двубоя. Участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Кейти Суон се изправя срещу победителката от Ийстбърн Мадисън Кийс, а при мъжете Валентен Ройе играе с шампиона от Ролан Гарос и втори в схемата Александър Зверев.

Григор Димитров стартира в "Ол Ингланд Клъб" с чист успех срещу австралийския квалификант Дейн Суини. Меншик от своя страна имаше нужда от тайбрек в петия сет, за да пречупи съпротивата на британеца Тоби Самюъл.

Димитров и Меншик имат два мача до момента, като и в двата победител е 15-ият поставен в схемата чех. И двете срещи са през 2024 - на Мастърс турнирите в Мадрид и Шанхай. Това е първи сблъсък помежду им на трева.

Ако се справи с чеха, българинът ще се класира за трети кръг, където го чака победителят от двойката Матео Беретини - Артур Фис.

#Уимбълдън 2026 #Валентен Ройе #Григор Димитров

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