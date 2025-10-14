БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

НА ЖИВО: Испания - България, 2:0

Гледайте Испания - България от 21:45 ч. пряко по БНТ 1 и БНТ 3! Студиото ни започва в 21:00.

Снимка: Startphoto.bg
Испания и България играят при резултат 1:0 в световна квалификация за Мондиала в САЩ, Мексико и Канада през 2030 г. Микел Мерино е автор на попадението, което разделя двата отбора.

Възпитаниците на Луис де ла Фуенте контролират случващото се на терена на стадион "Хосе Зорила" във Валядолид. Светослав Вуцов отрази изстрели на Алекс Баена и Саму в началните минути на срещата.

В 22-ата минута късметът не бе на страната на европейските шампиони. Педри проби в наказателното поле и копна топката над вратаря, но стреля в напречната греда.

Последваха нови спасявания на стража след шутове на Саму и Микел Оярсабал, но в 35-ата минута българската отбрана се пропука. Микел Мерино откри резултата с глава след подаване с глава на Робин Льо Норман.

"Лъвовете" погледнаха към противниковата врата за първи път в 41-ата минута. Станислав Шопов изведе Кирил Десподов сам срещу вратаря. Футболистът на ПАОК не си поведе топката по най-добрия начин и бе застигнат от противников бранител. Контраатаката завърши с неточен изстрел по земя.

След почивката "Ла Фурия" продължи да обстрелва противниковата врата. Светослав Вуцов улови удар с глава и изби в корнер шут на заменилият Саму на почивката Борха Иглесиас.

Това е първо гостуване на Александър Димитров начело на трикольорите.

Гледайте Испания - България пряко по БНТ 1 и БНТ 3 и на нашия сайт!

Стартови състави:

Испания: 23. Унай Симон, 12. Педро Поро, 3. Робин Льо Норман, 10. Аймерик Лапорт, 17. Алехандро Грималдо, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 6. Микел Мерино, 16. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал, 19. Саму Омородион

България: 21. Светослав Вуцов, 20. Мартин Георгиев, 15. Петко Христов, 3. Атанас Чернев, 22. Димитър Велковски, 4. Илия Груев, 14. Филип Кръстев, 23. Станислав Шопов, 17. Мартин Минчев, 11. Кирил Десподов, 10. Радослав Кирилов

Свързани статии:

България с тежко гостуване на безгрешна Испания
България с тежко гостуване на безгрешна Испания
Световната квалификация е във Валядолид от 21:45 часа и ще бъде...
Чете се за: 07:07 мин.
Дани Вивиан и 19-годишният Хесус Родригес ще започнат като титуляри срещу България
Дани Вивиан и 19-годишният Хесус Родригес ще започнат като титуляри срещу България
Испания ще излезе с доста различен състав тази вечер срещу България...
Чете се за: 02:12 мин.
#Национален отбор на Испания по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже

