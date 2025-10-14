НА ЖИВО: Испания - България, 2:0

Испания и България играят при резултат 1:0 в световна квалификация за Мондиала в САЩ, Мексико и Канада през 2030 г. Микел Мерино е автор на попадението, което разделя двата отбора.

Възпитаниците на Луис де ла Фуенте контролират случващото се на терена на стадион "Хосе Зорила" във Валядолид. Светослав Вуцов отрази изстрели на Алекс Баена и Саму в началните минути на срещата.

В 22-ата минута късметът не бе на страната на европейските шампиони. Педри проби в наказателното поле и копна топката над вратаря, но стреля в напречната греда.

Последваха нови спасявания на стража след шутове на Саму и Микел Оярсабал, но в 35-ата минута българската отбрана се пропука. Микел Мерино откри резултата с глава след подаване с глава на Робин Льо Норман.

"Лъвовете" погледнаха към противниковата врата за първи път в 41-ата минута. Станислав Шопов изведе Кирил Десподов сам срещу вратаря. Футболистът на ПАОК не си поведе топката по най-добрия начин и бе застигнат от противников бранител. Контраатаката завърши с неточен изстрел по земя.

След почивката "Ла Фурия" продължи да обстрелва противниковата врата. Светослав Вуцов улови удар с глава и изби в корнер шут на заменилият Саму на почивката Борха Иглесиас.

Това е първо гостуване на Александър Димитров начело на трикольорите.

Стартови състави:

Испания: 23. Унай Симон, 12. Педро Поро, 3. Робин Льо Норман, 10. Аймерик Лапорт, 17. Алехандро Грималдо, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 6. Микел Мерино, 16. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал, 19. Саму Омородион

България: 21. Светослав Вуцов, 20. Мартин Георгиев, 15. Петко Христов, 3. Атанас Чернев, 22. Димитър Велковски, 4. Илия Груев, 14. Филип Кръстев, 23. Станислав Шопов, 17. Мартин Минчев, 11. Кирил Десподов, 10. Радослав Кирилов