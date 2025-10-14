БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда спряха Жалгирис в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Запази

Българският национал и сърбите отново надигнаха глава в турнира на богатите.

Коди Милър-Макинтайър
Снимка: X / @kkcrvenazvezda
Слушай новината

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда отново показаха признаци на живот в Евролигата за втори пореден успех. Американецът с български паспорт и неговите съотборници надделяха над Жалгирис с 88:79 в мач от четвъртия кръг. В "Белградска Арена" тимът от Белград използва силно второ полувреме, в което удържаха баскетболистите на Томас Масиулис, стопирайки успешната им серия от три последователни победи от началото на сезона в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Това бе достатъчно за Саша Обрадович да се завърне победоносно начело на сърбите.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица и се задържа на паркета 31 минути. За това време българският национал 4 точки, 2 борби и 6 асистенции. При стрелбата си гардът бе 2/5 от средно разстояние, 0/3 от тройката и 0/2 от наказателната линия.

"Звездашите" вече са с две победи и две загуби, а литовците имат три успеха и едно поиражение. На 17 октомври (петък) Милър-Макинтайър и компания ще влязат в ролата на домакини срещу Реал Мадрид, който след по-малко от 24 часа ще гостува на Партизан.

Лауринас Бирутис и Арнаас Буткевичус направиха така, че гостите за отрицателно време да установят предимство. Макар и играта, свързана с действията на Джордан Нуора и Чима Монеке, помогна за подема на домакините, Силвен Франсиско и Моузес Райт дадоха аванс на литовците от 4 точки след 10 минути игра.

Семи Оджелей позволи на сърбите да поставят равенството на таблото за начало на втората част. Райт отговори, връщайки водачеството в литовския лагер, но Донатас Мотеюнас се разигра и до голяма степен неговите усилия помогнаха на „звездашите“ да сътворят обрат, за да се изстрелят на голямата почивка при 45:39.

Двата отбора трудно намираха път към съперниковия кош при подновяването на играта. Постепенно „зелените“ намериха основания за пълен обрат и точка аванс в края на предпоследния период.

Стартът на финалната десетка премина при размяна на точни стрелби. Тимът от Белград разчиташе на Нуора и Деян Давидовац в опитите си да вземе водачеството в свои ръце, което се и случи. Епизодичните прояви на Найджъл Уилямс-Гос, Моаодо Ло и Франсиско не дадоха нужния ефект на отбора от Каунас и домакините удържаха победата.

Джордан Нуора се отличи за победителите с 24 точки, 7 борби и 5 откраднати топки. Донатас Мотеюнас и Чима Монеке отбелязаха по 13 точки, Семи Оджелей завърши с 10 и 5 овладени под двата ринга топки.

Маодо Ло и Арнас Буткевичус записаха по 14 точки за "зелените". Слвен Франсиско регистрира 13 и 7 асистенции, Найджъл Уилямс-Гос има 11 и 6 борби.

#Евролига 2025/26 #Коди Милър-Макинтайър #БК Цървена звезда #БК Жалгирис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
1
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
2
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
3
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
4
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
5
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
6
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
3
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Баскетбол

Две поред за Константин Костадинов и Тенерифе в Шампионска лига
Две поред за Константин Костадинов и Тенерифе в Шампионска лига
Везенков и Олимпиакос преклониха глава в драма срещу Анадолу Ефес (ВИДЕО) Везенков и Олимпиакос преклониха глава в драма срещу Анадолу Ефес (ВИДЕО)
Чете се за: 05:02 мин.
Миньор 2015 намери верните решения срещу Академик в Перник Миньор 2015 намери верните решения срещу Академик в Перник
Чете се за: 03:55 мин.
Иван Алипиев дебютира за Местре в Италия Иван Алипиев дебютира за Местре в Италия
Чете се за: 01:22 мин.
Борислав Младенов с дабъл-дабъл за Виена Борислав Младенов с дабъл-дабъл за Виена
Чете се за: 00:37 мин.
Везенков отново блесна и поведе Олимпиакос към успеха в големия дуел на Гърция Везенков отново блесна и поведе Олимпиакос към успеха в големия дуел на Гърция
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Без социални мрежи за деца под 15 години? Без социални мрежи за деца под 15 години?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Чете се за: 02:50 мин.
Български футбол
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ