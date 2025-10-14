Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда спряха Жалгирис в Евролигата (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда отново показаха признаци на живот в Евролигата за втори пореден успех. Американецът с български паспорт и неговите съотборници надделяха над Жалгирис с 88:79 в мач от четвъртия кръг. В "Белградска Арена" тимът от Белград използва силно второ полувреме, в което удържаха баскетболистите на Томас Масиулис, стопирайки успешната им серия от три последователни победи от началото на сезона в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Това бе достатъчно за Саша Обрадович да се завърне победоносно начело на сърбите.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица и се задържа на паркета 31 минути. За това време българският национал 4 точки, 2 борби и 6 асистенции. При стрелбата си гардът бе 2/5 от средно разстояние, 0/3 от тройката и 0/2 от наказателната линия.

"Звездашите" вече са с две победи и две загуби, а литовците имат три успеха и едно поиражение. На 17 октомври (петък) Милър-Макинтайър и компания ще влязат в ролата на домакини срещу Реал Мадрид, който след по-малко от 24 часа ще гостува на Партизан.

Лауринас Бирутис и Арнаас Буткевичус направиха така, че гостите за отрицателно време да установят предимство. Макар и играта, свързана с действията на Джордан Нуора и Чима Монеке, помогна за подема на домакините, Силвен Франсиско и Моузес Райт дадоха аванс на литовците от 4 точки след 10 минути игра.

Семи Оджелей позволи на сърбите да поставят равенството на таблото за начало на втората част. Райт отговори, връщайки водачеството в литовския лагер, но Донатас Мотеюнас се разигра и до голяма степен неговите усилия помогнаха на „звездашите“ да сътворят обрат, за да се изстрелят на голямата почивка при 45:39.

Двата отбора трудно намираха път към съперниковия кош при подновяването на играта. Постепенно „зелените“ намериха основания за пълен обрат и точка аванс в края на предпоследния период.





This is what happens when you score a bucket in !#EveryGameMatters I @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/eSAR9PuCyg — EuroLeague (@EuroLeague) October 14, 2025

Стартът на финалната десетка премина при размяна на точни стрелби. Тимът от Белград разчиташе на Нуора и Деян Давидовац в опитите си да вземе водачеството в свои ръце, което се и случи. Епизодичните прояви на Найджъл Уилямс-Гос, Моаодо Ло и Франсиско не дадоха нужния ефект на отбора от Каунас и домакините удържаха победата.

Джордан Нуора се отличи за победителите с 24 точки, 7 борби и 5 откраднати топки. Донатас Мотеюнас и Чима Монеке отбелязаха по 13 точки, Семи Оджелей завърши с 10 и 5 овладени под двата ринга топки.

Маодо Ло и Арнас Буткевичус записаха по 14 точки за "зелените". Слвен Франсиско регистрира 13 и 7 асистенции, Найджъл Уилямс-Гос има 11 и 6 борби.