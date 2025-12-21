Левски сюрпризира Спартак Плевен

Левски си припомни вкуса на успеха в НБЛ, записвайки едва втори такъв от началото на сезона в НБЛ. Съставът на Константин Папазов сюрпризира Спартак Плевен с 81:69 в среща от 12-ия кръг, изиграна в зала "Триадица". Първото полувреме премина при поделено надмощие, но в хода на второто "сините" взеха по-верните решения и по този начин поднесоха една от изненадите през 2025/2026, за да стопират негативната си серия от четири поредни поражения и да удължат негативната такава до три поред за селекцията, водена от Тодор Тодоров.

Извън състава на столичани бяха Владимир Нанкински и Максим Бочев.

Столичният отбор има вече на сметката си две победи и девет загуби, което продължава да му отрежда деветото място, а спартаклии се намират на петата позиция с шест успеха и пет поражения. На 23 декември (вторник) Левски ще домакинства на Рилски спортист, докато Спартак почива в следващия кръг.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Levski Basketball (@levskibasket)





По-солидното представяне в защита, съчетана с бързите атаки, завършени от Джейлън МакКлауд и Мартин Сотиров, осигуриха възможността на гостите да се сдобият с лидерството в дебютните минути. Домакините също намериха правилните отговори в дефанзивен план, а чрез Марио Боянов и Момчил Кадиев изравниха баланса на силите, но спартаклии си издействаха аванс от 6 точки в края на откриващия период.

Началото на втората част предложи доста повече интрига, като Димитър Маринчешки и МакКлауд се заеха със задачата да реализират за своите отбори. Усилията на МакКлауд дадоха малко по-добър резултат на „сино-белите“, които съумяха да е приберат в съблекалнята при 43:42.

Стартът на третата част бе изпълнен с безплодни атаки. „Сините“ първи се отърсиха от статуквото, намирайки пътя към едноличното водачество чрез Лъчезар Димитров и Боянов, за да извоюват 8-точков актив след 30 минути игрово време.

Соловите изпълнения на Димитров, Боянов и Кадиев накараха столичани да мечтаят още по-сериозно за победата при откриването на заключителната четвърт. Тимът от Плевен се намираше в нокдаун, особено в нападение, където все по-трудно отговаряше. До финалната сирена домакините си изградиха още по-солидна разлика и не трепнаха.

Момчил Кадиев окрили Левски със своите 15 точки и 5 асистенции. Марио Боянов се разписа с 13 точки, Лъчезар Димитров остави на сметката си 12 и 5 борби, Димитър Маринчешки регистрира 10 и 5 овладени под двата ринга топки.

Джейлън МакКлауд бе над всички за Спартак с 19 точки и 5 асистенции. Мартин Сотиров (8 борби) и Мартин Русев реализираха по 11.