Борислава Христова с нов силен мач в Гърция

В следващия кръг Христова и съотборничките ѝ ще приемат Панатинайкос на 3 януари.

Борислава Христова
Снимка: Facebook / Spar Girona
Борислава Христова се представи стабилно за тима на Атинайкос, който записа осмата си поредна победа в първенството на Гърция по баскетбол за жени. Лидерът в класирането се наложи като гост над Анортозис с 86:66 в среща от 11-ия кръг.

Българската националка започна двубоя като титуляр и за 24 минути на паркета допринесе с 11 точки, 5 борби, 4 асистенции и 1 отнета топка. Успехът затвърди отличната серия на Атинайкос, който оглавява подреждането с баланс от девет победи и една загуба. В следващия кръг Христова и съотборничките ѝ ще приемат Панатинайкос на 3 януари.

Добри новини дойдоха и от Белгия, където Гергана Иванова и Роял Касторс Брен постигнаха убедителна победа като гости на Донза с 80:49 в мач от 12-ия кръг на шампионата.

Иванова стартира в първата петица и записа 11 точки, 4 борби, 4 асистенции и 1 чадър за 24 минути игра. С този успех Роял Касторс Брен остана едноличен лидер в белгийското първенство с актив от 11 победи и само едно поражение.

