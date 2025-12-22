БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първи минути за Константин Костадинов с екипа на Андора в Испания

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Баскетболният национал дебютира за новия си отбор в испанския елит.

първи минути константин костадинов екипа андора испания
Слушай новината

Константин Костадинов направи официален дебют с екипа на Андора. Българинът и неговите съотборници сбъркаха за седми път от началото на сезона в Лига Ендеса. Баскетболистите на Жоан Плаза отстъпиха при визитата си на Сарагоса след 89:107 в мач от 11-ия кръг.

Костадинов се включи от пейката и остана в игра 18 минути. За това време българският национал записа 2 точки и 5 борби. При стрелбата си крилото бе 1/2 от средно разстояние и 0/1 зад дъгата.

Отборът, базиран в Андора ла Веля, има четири победи и седем загуби, което го поставя на 16-то място във временното класиране. Следващият мач за Костадинов и компания ще бъде на 28 (декември) неделя, когато ще бъдат гости на Валенсия.

Двата отбора си размениха по една част през първото полувреме и след неговия край се изстреляха при 51:45. След паузата домакините се развихриха и обратът бе факт, за запишат убедителна победа.

