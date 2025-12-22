БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Домантас Сабонис продължава да лекува коляното си

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Литовецът ще отсътва от игра още 1 месец.

домантас сабонис продължава лекува коляното
Снимка: БТА
Центърът на Сакраменто Домантас Сабонис ще пропусне още месец от Националната баскетболна асоциация (НБА), след като продължава възстановяването си от контузия в коляното, съобщава ESPN.

Трикратният участник в „Мача на звездите“ на НБА не е играл от 16 ноември, пропускайки 13 срещи за „кралете“. В този период тимът от Калифорния има едва 3 успеха и 10 поражения. Първоначално се очакваше Сабонис да се завърне в игра преди края на годината, но литовецът все още не е възстановен.

Този сезон 29-годишният център има средно по 17,2 точки и 12,3 борби в 11 участия.

Докато той отсъства новобранецът Максим Рейно играе на позиция център за Сакраменто, който е с баланс от 6-21 и е близо до дъното на класирането в Западната конференция.

# Домантас Сабонис #Сакраменто Кингс

