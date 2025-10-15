Две поред за Константин Костадинов и Тенерифе в Шампионска лига

Константин Костадинов и Ла Лагуна Тенерифе намериха пътя към втори пореден успех в Шампионската лига. Пред своя публика българинът и неговите съотборници сразиха Бней Херцлия със 108:85 в мач от втория кръг в група D.

Костадинов се включи от пейката и допринесе за още една вярна стъпка на испанците в най-силния турнир, организиран от ФИБА, като това е тяхната домакинска победа №30. Българският национал остана на крачка от това да прескочи двуцифрената точкова бариера. Крилото завърши с 8 точки и 1 борба за 11 минути игрово време. При стрелбата си крилото бе 3/3 от средно разстояние и 2/3 от линията за изпълнение на наказателни удара.

Момчетата на Чус Виодорета вече имат две победи и дели първо-второ място с турския Тофаш, който също е с два успеха. На 28 октомври (вторник) Костадинов и компания ще имат гостуване именно с отбора от Бурса.

Make that 30, in BCL for La Laguna Tenerife - Txus Vidorreta's orchestra serenated their way to triple digits in this one!#BasketballCL pic.twitter.com/3KyNdn2yek — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 14, 2025

Домакините се развихриха в нападение още на старта и резултатът не закъсня, тъй като дръпнаха с 13 точки в края на дебютния период. Испанците не се смилиха над своя съперник и във втората част, което доведе до още по-сериозна разлика и 60:39 в тяхна полза на голямата почивка. През второто полувреме „златисто-черните“ продължиха в същия дух и си осигуриха спокойно доиграване на мача.

Хайме Фернандес се отличи с 25 точки за участника в Лига Ендеса.