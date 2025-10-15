Англия е първият европейски отбор с място на Мондиал 2026

Англия победи Латвия с 5:0 като гост и стана първият европейски отбор, класирал се за световното първенство по футбол през 2026 г.

След шест мача в група K, Англия води в таблицата с 18 точки, след като е спечелил всичките си квалификационни мачове до момента.

Антъни Гордън откри резултата в 26-ата минута, а Хари Кейн добави два гола в края на първата част. Той се разписа в предпоследната 44-а минута от редовното време и след това стори същото от дузпа в продължението на първата част. След почивката Максимс Тонисевс (58) си отбеляза автогол, а крайният резултат оформи Еберечи Езе (86).

В другия мач от групата Сърбия спечели с 3:1 гостуването си на Андора в дебюта на временния наставник Зоран Миркович, който замени подалия оставка след загубата от Албания Драган Стойкович.

Андора изненадващо поведе с попадение на Гулауме Лопес в 17-ата минута, но Сърбия изравни след автогол на Кристиан Гарсия, а звездите на тима в атака Душан Влахович и Александър Митрович от дузпа донесоха победата с голове след почивката.

Сърбия е на трето място в подреждането с 10 точки, на една зад Албания.