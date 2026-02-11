НА ЖИВО: НС обсъжда мултифондов модел в пенсионното осигуряване и редица законови промени

Парламентът да обсъди на първо гласуване промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от Министерския съвет, предвижда проектопрограмата за работа на депутатите през седмицата, публикувана на интернет страницата на Народното събрание.

С тях се въвежда мултифондовият модел в допълнителното пенсионно осигуряване. Предвижда се създаване на подфондове с различен инвестиционен профил. Чрез въвеждането на мултифондов модел ще се даде възможност осигурени лица да могат да избират как да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания, като се отчита „различната толерантност към риска на отделните категории лица в различните фази на жизнения им цикъл“.

Проектопрограмата предлага и първото четене на изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители, както и на законопроекти за поправки в Закона за здравето.

Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения се предлага да бъде точка първа за четвъртък.

Предвижда се и ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация.

В проектопрограмата е също първото четене за промени в Закона за железопътния транспорт.

За петък е предвиден и редовният парламентарен контрол.