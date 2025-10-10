БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Парламентът обсъжда на второ четене промените в закона за спецслужбите

Осем министри ще отговарят на депутатски въпроси в рамките парламентарния контрол

Парламентът ще обсъди днес на второ четене промени в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и в Закона за специалните разузнавателни средства (СРС), решиха депутатите. Двете точки бяха включени в дневния ред тази сутрин след консултации на председателски съвет.

След приключването на разглеждането им ще започне парламентарният контрол, който ще продължи три часа.

Осем министри ще отговарят на въпроси и питания на депутати в рамките на днешния парламентарен контрол. В него ще участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Манол Генов, Иван Иванов, Георг Георгиев, Даниел Митов, Красимир Вълчев, Силви Кирилов и Мариан Бачев, съобщи председателят на Народното събрание Наталия Киселова в края на вчерашното пленарно заседание.

