НА ЖИВО: Парламентът обсъжда на второ четене промените в закона за спецслужбите

Парламентът ще обсъди днес на второ четене промени в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и в Закона за специалните разузнавателни средства (СРС), решиха депутатите. Двете точки бяха включени в дневния ред тази сутрин след консултации на председателски съвет.

След приключването на разглеждането им ще започне парламентарният контрол, който ще продължи три часа.

Осем министри ще отговарят на въпроси и питания на депутати в рамките на днешния парламентарен контрол. В него ще участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Манол Генов, Иван Иванов, Георг Георгиев, Даниел Митов, Красимир Вълчев, Силви Кирилов и Мариан Бачев, съобщи председателят на Народното събрание Наталия Киселова в края на вчерашното пленарно заседание.