Чете се за: 00:55 мин.

Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един служител на ДАИ не е уволнен заради корупция

от БНТ
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Това показва разследване на Института за пътна безопасност

Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов не е уволнил нито един служител на ГД „Автомобилна инспекция“ (ГДАИ) поради корупция. Това е установило разследване на Института за пътна безопасност, изпратено до медиите.

Организацията подчертава, че министърът не е работодател на служителите в ГДАИ и не разполага с правомощия за прекратяване на техните трудови правоотношения.

Институтът за пътна безопасност разполага с копия от заповедите за уволнение на наречените от министъра „корупционери“. В тях като основание за прекратяване на трудовото правоотношение е посочен чл. 325 ал. 1 т. 12 от Кодекса на труда, който се прилага при изменение на длъжностното разписание (преобразуване на щата). В момента в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) се извършват структурни промени, в резултат на които служителите на трудов договор трябва да преминат на държавен щат.

В заповедите за уволнение няма никакви мотиви или доказателства, свързани с корупционна дейност или злоупотреби от страна на засегнатите служители. Проверката на организацията показва, че към нито един от десетимата уволнени не е образувана проверка, дисциплинарно производство или разследване по обвинения в корупция.

Министър Караджов посочва в интервю, че един от служителите е имал седем дисциплинарни наказания в миналото. Според ИПБ е премълчан фактът, че друг от уволнените е бил награден за отказ от подкуп.

"Това създава основателни съмнения, че преструктурирането на щата в ИААА е използвано като инструмент за прикриване на бездействието на политическия кабинет и ръководството на агенцията. През последните девет месеца екипът на министъра не е реализирал ефективна политика за борба с корупцията. Това се доказва от противоречивите публични изказвания и непрекъснато променящата се информация, изнасяна от самия министър. Заявлението му, че е „уволнил незабавно 10 корупционери“, не само че не отговаря на фактите, но и може да послужи като сериозен аргумент в полза на уволнените при евентуални съдебни спорове, тъй като министърът се е намесил в трудовоправен процес, в който няма правомощия", посочват от Института за пътна безопасност.

Според организацията сме свидетели на най-големия корупционен скандал в Министерството на транспорта и съобщенията през последните години, придобил и международен отзвук, но въпреки това няма поета политическа отговорност.

#служители на ДАИ #Роби Уилямс #камиони #корупция #шофьори

