Атанас Атанасов, БСП-ОЛ: Кризата с боклука в София е резултат от грешни политически решения

Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Кризата с боклука е следствие от грешни политически решения - това коментира в студиото на "Денят започва" депутатът от "БСП - Обединена левица" Атанас Атанасов. По думите му, БСП от години настоява общината да поеме отговорност за комуналните услуги.

"Общината трябва да чисти, да сметоизвозва, да почиства пътищата от сняг. Но десните вече 35 години повтарят една и съща мантра – че общината не е добър стопанин. Зад този лозунг се извършиха най-мафиотските приватизационни сделки в държавата и в Столична община", каза Атанасов.

Според него, единственият начин гражданите да знаят реалната себестойност на услугата е, ако общината я извършва сама:

"Единственият начин ние да знаем каква е себестойността на един тон боклук, е ако общината го извършва. Сега някой казва 360 лева е много, друг – 144 лева е малко. Но кой може да каже реалната стойност?".

Депутатът определи обществените поръчки в сектора като "ужасно закъснели и непрозрачни":

"Когато общината сама извършва тази дейност, можеш да упражняваш контрол, знаеш себестойността и така гарантираш, че парите на столичани няма да се стичат в чужди джобове", подчерта той.

Атанасов предупреди, че концесионирането на ключови общински дейности може да доведе до нови кризи:

"Малко преди кризата с боклука, кметът Терзиев започна да говори за концесия на градския транспорт. Представете си какво би станало, ако и той беше отдаден. А сега се говори и за концесия на "Топлофикация" – няма кой да я вземе след всичко, което ѝ причиниха."

Според него, бизнесът с отпадъци е "особен и сенчест" и именно затова общината трябва да поеме пълен контрол:

"Дали ще е вълкът от България или лисицата от Истанбул – няма значение. Когато можеш сам да си извършваш дейността, гарантираш прозрачност и разсейваш съмнения за мафиотски договорености."

По отношение на наводненията и пожарите, депутатът беше категоричен:

"Нито една държава не трябва да приема максимата, че е безсилна. Трябва да се закупи техника, да се прегледа инфраструктурата, но и да се потърси отговорност от общини, които са допуснали строежи в дерета и речни корита."

Атанасов похвали действията на министрите Иван Иванов и Манол Генов за експресните проверки след наводненията по Черноморието:

"Това, което се установи – че в деретата има построени аквапаркове и хотели, е недопустимо. Тези сгради трябва мигновено да бъдат съборени."

По повод предложението на ИТН за наказания при разпространение на лична информация, депутатът заяви:

"Аз винаги съм бил и продължавам да бъда дълбоко убеден в свободата на словото. Всяко посегателство срещу нея е неприемливо."

Атанасов коментира и промените, свързани с възможна продажба на рафинерията "Лукойл":

"Добавяме допълнителен контрол и становище от ДАНС при евентуална продажба. В динамичната геополитическа обстановка е нормално държавата да иска да знае кой ще купи стратегически обект като този. Нека си напишем домашното. Ако утре дойде ситуацията, трябва да сме готови да реагираме адекватно", допълни той.

По отношение на Комисията за защита на конкуренцията, Атанасов заяви, че новият ѝ състав работи по-активно:

"Да, изключително съм доволен. Законопроектът не добавя нови правомощия, а уплътнява съществуващите. Изваждаме един лобистки текст и въвеждаме общ състав за нелоялните практики, особено в големите търговски вериги."

Той подчерта, че БСП ще продължи да настоява за защита на българските производители и потребители.

#кризата с боклука #боклука в София #"БСП - Обединена левица" #Атанас Атанасов

