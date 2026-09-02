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На живо: Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците

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правилникът народното събрание гласуваха промените предложени управляващите
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В първия си работен ден за тази седмица Народното събраните ще обсъди предложения на опозицията.

В програмата на депутатите е заложено обсъждане на първо четене на четене законопроект за промени в Закона за управление на отпадъците, внесен от ДБ.

Текстовете предвиждат за отпадане на разрешителното от МОСВ при регистрация на нови рециклиращи фирми. Депутатите ще разгледат и промени в Закона за данък добавена стойност, внесени от ПП. Измененията предвиждат да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малкия и средния бизнес.

На първо четене ще бъдат обсъдени и промените в Закона за въвеждане на еврото. От ”Прогресивна България“ настояват за удължаване до края на 2028-ма на срока, в който търговските дружества трябва да превалутират капитала си от левове в евро в дружествените им договори.

#предложения на опозицията #програма #НС #Закон за управление на отпадъците

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