НА ЖИВО: Парламентът ще обсъди проект на решение за придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси

Народното събрание събра кворум от 181 народни представители и започна работа.

Парламентът ще обсъди проект на решение за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси”, предвижда програмата на Народното събрание за днешното пленарно заседание.

Проектът се базира на предложените от американската страна проекти на два договора – за придобиване на мобилна система за брегова отбрана (брегови противокорабни ракетни комплекси) и за придобиване на мултифункционална система за обмен на информация.

Пред ресорната парламентарна комисия министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов отбеляза, че с придобиването на брегови противокорабни ракетни комплекси за Военноморските сили се постига обновяване и развитие на способности, осигуряване на националния ни принос към Алианса и прекратяване на критичната зависимост от Русия в областта на въоръжението. Той посочи, че единият от договорите е на стойност над 205 млн. долара, а другият е за близо 3,5 млн. долара.

Преди това депутатите ще обсъдят ратификация на споразумението между правителствата на България и Италия относно съвместно изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“, по подобие на изграденото българо-американско съоръжение на учебния полигон „Ново село“. С подписаното споразумение се предвижда отговорност за Италия по сглобяването и разполагането на жилищни сгради, офиси, съоръжения, битови удобства, както и за свързаните с тях услуги, и възможност да предприемат необходимите строителни работи за тези цели, включително с въоръжените си сили, каза министър Запрянов пред Комисията по отбрана.

Първа точка в програмата за днес е второто четене на промени в Закона за киберсигурност, приети на първо четене на 20 февруари миналата година. Миналия четвъртък депутатите не разгледаха тази точка, тъй като заседанието се провали заради липса на кворум.