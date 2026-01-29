БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Джанан Дурал
Икономика
Руският петролен гигант "Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската компания "Карлайл Груп".

Сделката, която възлиза на 22 млрд. долара, трябва първо да бъде одобрена от властите във Вашингтон.

Съгласно американските санкции, "Лукойл" трябваше да продаде активите си в чужбина, които включват и бургаската рафинерия "Нефтохим", а също и бензиностанциите на българска територия. Срокът за сключване на сделка беше до 28 февруари.

Продажбата е частична и руската "Лукойл" ще запази акциите си в Казахстан.

