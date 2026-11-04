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НА ЖИВО: Първо редовно заседание на парламента след президентските избори

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Депутатите гледат на второ четене промените в Закона за енергията от възобновяеми източници

първо редовно заседание парламента президентските избори
Снимка: БТА
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Парламентът ще проведе първо редовно заседание, след двуседмична пауза, която си гласуваха депутатите заради президентските избори.

В предварителната програма на депутатите е предвидено да разгледат на второ четене промените в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Ще бъде обсъден и Проект за решение за предприемане на спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива у нас, внесен от ГЕРБ-СДС.

Предвижда се депутатите да гласуват на първо четене и промени в Закона за здравното осигуряване.

Гледайте заседанието на Народното събрание ТУК.

#52-ро Народно събрание #заседание на парламента

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