НА ЖИВО: Първо редовно заседание на парламента след президентските избори

Парламентът ще проведе първо редовно заседание, след двуседмична пауза, която си гласуваха депутатите заради президентските избори.

В предварителната програма на депутатите е предвидено да разгледат на второ четене промените в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Ще бъде обсъден и Проект за решение за предприемане на спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива у нас, внесен от ГЕРБ-СДС.

Предвижда се депутатите да гласуват на първо четене и промени в Закона за здравното осигуряване.

Гледайте заседанието на Народното събрание ТУК.