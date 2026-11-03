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Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ 3 и нашия сайт

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Спорт
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Младежките олимпийски игри ще се проведат от 31 октомври до 13 ноември.

гледайте младежките олимпийски игри дакар 2026 бнт
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БНТ 3 ще излъчи Младежките олимпийски игри „Дакар 2026“ от 31 октомври до 13 ноември. Зрителите на обществената телевизия ще могат да следят състезанията и на сайта bntnews.bg/sport. Над 2500 млади таланти до 18-годишна възраст от 205 страни ще се борят за медали в Дакар, като за първи път олимпийско събитие ще се проведе на африканския континент.

17 са българските състезатели, които ще се включат в своето първо олимпийско приключение

Трима представители страната ни ще има в леката атлетика: Зара Илиева, Васил Антонов и Стилиян Орлинов. По двама ще са бадминтонистите – Елена Попиванова и Теодор Митев, както и плувците – Симона Иванова и Димитър Докузов. България ще има представители в още 10 спорта: брейк – Ая Краева, джудо – Иван Николчев, колоездене – Димитър Митев, плажна борба – Кристин Илийна, скейтборд – Юлия Плагенборг, спортна гимнастика – Никълъс Наков, стрелба с лък – Неда Кендерова, таекуондо – Анди Владимиров, ушу – Калина Славчева и фехтовка – Никола Меицов.

Българската национална телевизия продължава традицията да предлага на зрителите най-интересните олимпийски състезания

За втори път обществената медия ще излъчва пряко състезанията от Младежките олимпийски игри. Финалите в най-популярните олимпийски спортове – плуване и лека атлетика, церемониите по откриване и закриване, заключителните двубои по футзал и баскетбол 3х3, както и финалите по спортна гимнастика, таекуондо, бадминтон, джудо и борба, като ако има българско участие в тях ще бъдат излъчени по БНТ 3. Състезанията на българските състезатели ще се предават в спортния сайт на БНТ – bntnews.bg/sport.

Младежките олимпийски игри в Дакар ще бъдат открити на 31 октомври, като церемонията ще бъде предавана пряко по БНТ 3 в 20:30 ч.

След две седмици на олимпийски емоции най-добрите млади състезатели в света ще си кажат „довиждане“ с церемонията по закриване на 13 ноември, която спортно-развлекателният канал на БНТ ще излъчи в 20:00 ч.

Предавания от Младежките олимпийски игри Дакар 2026 по БНТ 3:

31 октомври /събота/:

20:30-22:00 Церемония по откриване

1 ноември /неделя/:

17:00-18:45 Плуване, финали

2 ноември /понеделник/:

17:00-18:00 Плуване, финали

3 ноември /вторник/:

17:00-18:45 Плуване, финали

4 ноември /сряда/:

17:00-18:40 Плуване, финали

5 ноември /четвъртък/:

17:45-18:45 Плуване, финали

6 ноември /петък/:

17:30-18:35 Плуване, финали

7 ноември /събота/:

12:00-14:30 Спортна гимнастика, момчета, квалификации

8 ноември /неделя/:

16:30-19:30 Лека атлетика

9 ноември /понеделник/:

16:00-19:00 Лека атлетика

19:00-20:45 Баскетбол 3х3, финали /запис/

10 ноември /вторник/:

13:30-15:45 Спортна гимнастика, момчета, многобой

16:00-19:00 Лека атлетика

11 ноември /сряда/:

21:00-23:15 Таекуондо, финали /запис/

12 ноември /четвъртък/:

17:00-19:30 Футбол, момчета, финали

13 ноември /петък/:

20:00-20:30 Церемония по закриване

Предавания от Младежките олимпийски игри Дакар 2026 на сайта bntnews.bg/sport:

1 ноември /неделя/:

11:00-14:40 Бадминтон, групова фаза

13:00-15:00 Плуване, серии

16:30-20:55 Бадминтон, групова фаза

2 ноември /понеделник/:

11:00-14:40 Бадминтон, групова фаза

12:10-13:15 Ушу, тайджикуан, момичета, квалификации

12:00-14:30 Джудо, момчета, 81 кг, квалификации

13:00-15:00 Плуване, серии

16:30-17:15 Ушу, чангкуан, момичета, квалификации

16:30-20:55 Бадминтон, групова фаза

18:10-19:20 Джудо, момчета, 81 кг, финали

3 ноември /вторник/:

11:00-14:40 Бадминтон, групова фаза

13:00-15:00 Плуване, серии

17:00-19:15 Ушу, тайджикуан и чангкуан, момичета, финали

16:30-20:55 Бадминтон, групова фаза

4 ноември /сряда/:

11:00-14:35 Бадминтон, четвъртфинали

13:00-15:00 Плуване, серии

16:30-20:45 Бадминтон, полуфинали

5 ноември /четвъртък/:

13:00-15:00 Плуване, серии

14:45-16:25 Стрийт скейборд, момичета, квалификации

16:00-20:50 Бадминтон, финали

18:00-19:00 Стрийт скейборд, момичета, финали

6 ноември /петък/:

13:00-15:00 Плуване, серии

7 ноември /събота/:

11:00-14:45 Стрелба с лък, момичета, елиминации

12:00-14:30 Спортна гимнастика, момчета, квалификации

16:00-19:45 Стрелба с лък, момичета, елиминации

8 ноември /неделя/:

13:00-15:10 Колоездене, шосе

12:30-14:30 Плажна борба, квалификации

17:00-19:00 Плажна борба, финали

9 ноември /понеделник/:

12:00-14:00 Стрелба с лък, момичета, елиминации

16:00-18:10 Стрелба с лък, момичета, четвъртфинали, полуфинали и финал

17:00-18:45 Баскетбол 3х3, финали

11 ноември /сряда/:

13:00-16:40 Таекуондо, квалификации

18:00-20:15 Таекуондо, финали

12 ноември /четвъртък/:

12:00-15:30 Брейк, момичета, квалификации

13 ноември /петък/:

11:00-14:40 Фехтовка, сабя, момчета

12:00-14:15 Брейк, момичета, финали

Забележка: Програмата на състезанията може да претърпи промени.

Програмата на телевизионното или онлайн излъчване може да претърпи промени в зависимост от българското участие.

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