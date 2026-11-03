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51 змии, укрити в чорапи и пластмасови кутии, откриха в камион край Видин

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Предстои влечугите да бъдат транспортирани до Зоологическата градина в София, където да бъдат настанени

агенция bdquoмитнициldquo бабх риосв установиха контрабанда змии района видин
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При проверка на товарен камион край Видин митнически служители откриха 51 змии, превозвани без необходимите документи. Влечугите били укрити в чорапи и пластмасови кутии в кабината и товарните отделения на автомобила, пътуващ от Западна Европа към Близкия изток.

Проверката е извършена на 2 ноември на паркинг пред Митническо бюро – Видин. В камиона първоначално били открити памучни вързопи от чорапи, завързани със свински опашки, а след това и пластмасови кутии. В тях имало общо 51 змии.

Сред откритите влечуги са 36 кралски питона от различни морфи, 12 малки и 3 възрастни хондураски млечни змии.

Кралските питони са били поставени в чорапи, а хондураските млечни змии – в пластмасови кутии. Установено е, че 36-те кралски питона са вид, защитен по CITES, а за нито едно от общо 51 намерени влечуги не е имало надлежна документация.

За случая са уведомени Българската агенция по безопасност на храните и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните във Видин са съставили акт за административно нарушение.

Предстои змиите да бъдат транспортирани до Зоологическата градина в София, където ще бъдат настанени. Проверката по случая продължава.

#змии #контрабанда #Видин

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