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Контузия поставя под въпрос участието на Катерина Колешова на световното по скокове на батут

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Спорт
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България започва участието си в шампионата в Китай с надежди за силно представяне на Христина Пенева, а младите национали ще преследват поне два медала

Контузия поставя под въпрос участието на Катерина Колешова на световното по скокове на батут
Снимка: БТА
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Българският национален отбор по скокове на батут започва в сряда участието си на световното първенство в Китай, но подготовката на тима е помрачена от контузията на Катерина Колешова. Участието на българската състезателка остава под въпрос, като окончателното решение ще зависи от състоянието ѝ в следващите часове.

Това съобщи генералният секретар на Българската федерация по скокове на батут Мариела Стойчева, която разкри, че медицинският екип продължава да полага усилия за възстановяването на Колешова.

"За съжаление, тя получи контузия и все още не сме сигурни дали ще може да вземе участие в първенството. Надяваме се, че с помощта на китайските лекари ще успеем да подобрим състоянието ѝ, но засега нямаме категорична информация“, обясни Стойчева.

За разлика от Колешова, другата българска представителка при жените Христина Пенева се намира в добро физическо състояние и ще се стреми към класиране за полуфиналите.

От федерацията очакват Пенева да демонстрира пълния си потенциал и да избегне грешките, които могат да се окажат решаващи в силната международна конкуренция.

"Китай е фаворит в нашия спорт, но има доста конкурентоспособни състезатели и от други държави. От Христина очакваме да покаже своята сила и да не допусне грешки, които да я лишат от полуфинал. След това вече каквото се случи, всичко ще бъде добре дошло“, коментира Стойчева.

Генералният секретар на федерацията даде и положителна оценка за организацията на световното първенство, което за първи път се провежда в Китай.

По думите ѝ домакините са осигурили отлични условия за подготовка и състезания, като възникналите организационни проблеми се отстраняват своевременно.

"Те нямат достатъчно опит в организацията на световно първенство по батут, но имат много опит в провеждането на големи състезания. Определено организацията е много добра. Където има някакъв пропуск, той веднага се отстранява. Тук условията са прекрасни“, заяви тя.

Междувременно на 9 ноември в Китай ще пристигне и българската делегация за Световното първенство за юноши и девойки. Страната ни ще бъде представена от 15 състезатели, двама треньори и двама съдии.

Стойчева обясни, че националният състав е определен след серия от контролни състезания, в които са избрани най-добре представилите се млади спортисти.

Тя изрази благодарност към Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа, която е позволила на федерацията да осигури необходимите условия за подготовка и участие.

#Катерина Колешова #Световно първенство по скокове на батут в Нанцзин 2026 г.

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