НА ЖИВО: Премиерът и 10 министри отговарят на депутатски въпроси

Премиерът Румен Радев и 10 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол днес.

Министър-председателят Румен Радев ще отговори на въпрос на Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС, свързан с протоколен подарък, получен на срещата на НАТО в Анкара.

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев ще даде информация за финансовото състояние на Вазовските машиностроителни заводи и способността им да изплатят заплатите на служителите си.

Най-много въпроси – 8, има към регионалния министър Иван Шишков. Той ще отговаря за разширението и реконструкцията на Софийския околовръстен път, за нанесен в кадастралната карта незаконен строеж в местността "Баба Алино", както и за контрола върху мантинелите по автомагистрала "Тракия".