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Петър Петров: В бюджета са предвидени 17 милиона евро за предоставяне на приоритетно оборудване за Украйна

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България вече няма да бъде сред страните с най-ниска задлъжнялост, заяви депутатът от Възраждане

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В бюджета са предвидени 17 милиона евро за предоставяне на приоритетно оборудване за Украйна, заяви заместник-председателят на парламентарната група на “Възраждане” в "Денят започва".

Петър Петров, Възраждане: "В бюджета са предвидени 17 милиона евро финансово участие в механизма за предоставяне на приоритетно оборудване за Украйна. Основание за тези пари е подписаното споразумение на 31 март в Киев."

За посещението на външния министър в Киев и декларацията, очертаваща рамка за политически диалог, регионално сътрудничество и сигурност Петров коментира:

Петър Петров, Възраждане: "Щом е включена и посочена в тази декларация, очевидно България е изразила своята готовност с всичко, което е подписано в нея – като военната подкрепа за Украйна и засилване на санкционния натиск върху Руската федерация. Няма как да си там и да не си включен в нея."

За поведението на Румен Радев и ПБ депутатът от Възраждане коментира:

Петър Петров, Възраждане: "Румен Радев се опитва по някакъв начин да прави пируети и да убеждава българските граждани, че по някакъв начин българската позиция се е видоизменила. България продължава да следва позицията в подкрепа на санкциите срещу Русия и всякаква подкрепа за Украйна, включително и финансова. И тъй като явно това не се харесва на една част от избирателите на ПБ, се вдига шум."

За гласуването с хартия само в секции под 300 избиратели Петров заяви:

Петър Петров, Възраждане: "Ние подкрепяме машинното гласуване, но машинно гласуване във всички секции с контролно преброяване на всички бюлетини. Това, което се прие вчера, беше в секциите до 300 избиратели да остане хартиеното гласуване. БНТ показа изключително голям брой злоупотреби от видеозаписите на ЦИК и всички те се случиха в малките секции до 300 избиратели, където е корпоративният, зависимият вот. Това „Възраждане“ не подкрепя."

За Бюджет 2026 Петров коментира:

Петър Петров, Възраждане: "България поне до момента беше с една от най-ниските задлъжнялости в еврозоната и ЕС – около 28%. Сега ще прескочим 30%. България вече няма да бъде сред страните с най-ниска задлъжнялост. От това ще се промени кредитният рейтинг на България и ще даде негативен знак на инвеститорите. Това е изключително голям проблем за бюджета, заедно със замазания бюджетен дефицит, който не е 5,7%, а е много повече."

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#премиера Румен Радев #Бюджет 2026 #помощ за Украйна #Петър Петров #възраждане

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