ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Вътрешният министър ще бъде изслушан днес в парламента

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Поводът – действията на полицията по време на и след мащабния протест срещу бюджета в София

Вътрешният министър Даниел Митов ще бъде изслушан днес в парламента. Поводът – действията на полицията по време на и след мащабния протест срещу бюджета в София.

Пред депутатите Даниел Митов ще даде подробности за организацията по охраната на протеста и шествията.

Освен това се очаква той отговори на въпроси свързани с допускането и неутрализирането на организирани групи провокатори и футболни агитки. Вътрешният министър ще предостави и информация за употребата на сила и специални помощни средства от служителите на МВР срещу граждани.

При безредиците бяха нанесени щети по централата на „ДПС-Ново начало“ и офис на ГЕРБ. Маскирани младежи в черни дрехи хвърляха бомбички, камъни и бутилки. А полицията задържа общо 71 души.

#Бюджет 2026 #вътрешния министър #Даниел Митов #София #протест #полиция #МВР

Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Синдикати и работодатели обсъждат параметрите на Бюджет 2026 Синдикати и работодатели обсъждат параметрите на Бюджет 2026
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Облачно и мъгливо време в четвъртък, вечерта ще завали дъжд Облачно и мъгливо време в четвъртък, вечерта ще завали дъжд
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Преговори за мир: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Маями Преговори за мир: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Маями
Чете се за: 01:00 мин.
По света
НА ЖИВО: Вътрешният министър ще бъде изслушан днес в парламента
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Десетима от задържаните за безредиците в София се изправят пред съда
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Макрон се срещна със Си Дзинпин в Пекин
Чете се за: 01:12 мин.
По света
В Ню Йорк запалиха светлините на елхата в Рокфелер център
Чете се за: 00:47 мин.
По света
