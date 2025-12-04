НА ЖИВО: Вътрешният министър ще бъде изслушан днес в парламента

Вътрешният министър Даниел Митов ще бъде изслушан днес в парламента. Поводът – действията на полицията по време на и след мащабния протест срещу бюджета в София.

Пред депутатите Даниел Митов ще даде подробности за организацията по охраната на протеста и шествията.

Освен това се очаква той отговори на въпроси свързани с допускането и неутрализирането на организирани групи провокатори и футболни агитки. Вътрешният министър ще предостави и информация за употребата на сила и специални помощни средства от служителите на МВР срещу граждани.

При безредиците бяха нанесени щети по централата на „ДПС-Ново начало“ и офис на ГЕРБ. Маскирани младежи в черни дрехи хвърляха бомбички, камъни и бутилки. А полицията задържа общо 71 души.