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Национална стачка парализира жп транспорта в Нидерландия утре

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:27 мин.
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национална стачка парализира транспорта нидерландия
Снимка: БТА
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През целия ден утре, 9 септември, влаковете в Нидерландия няма да се движат заради стачка, обявена от синдикатите заради плановете на правителството да съкрати разходите за социалното осигуряване, съобщават електронни медии.

Сайтът на жп компанията Ен Ес (NS) обяви като изключение влака "Еърпорт Спринтер" (Airport Sprinter), който свързва централната жп гара в Амстердам, летище Схипхол и Хофдорп.

Международните влакове ЕвроСити (EuroCity), ЕвроСити дайрект (EuroCity Direct), Евростар (Eurostar), Найтджет (Nightjet) и Ай Си И (ICE) обаче няма да се движат в Нидерландия по време на стачката. Регионалните влакове между Розендал и Антверпен, както и влакът Drielandentrein между Лиеж и Аахен, също няма да се движат. Повече информация за международните влакове може да намери на nsinternational.com.

Ен Ес очаква от четвъртък, 10 септември, влаковете отново да се движат според нормалното разписание, но все пак препоръчва на пътниците да следят актуалната информация.

Ен Ес връща правилата при стачка към една ясна разпоредба - пътниците имат възможност да се възползват от схемата "Възстановяване на сумата при закъснение", а възможността при стачка в жп транспорта пътниците да искат възстановяване на максимум 25 евро на човек на ден за алтернативен транспорт отпада. Правилото влезе в сила от 4 септември.

Също от 4 септември като част от вътрешните правила на Ен Ес влезе в сила забрана пътниците да слагат багаж на свободните седалки.

"Седалките са за пътниците, ръчният багаж не трябва да заема ненужно място на седалката. По този начин Ен Ес иска да помогне на пътниците да си отстъпват място във влака по приятен начин", гласи вътрешният правилник.

Пътниците, които поставят чанта на седалката, няма да бъдат сваляни от влака, но ще бъдат помолени да я махнат. Ен Ес обмисляше пълна забрана на багажа на седалките, но след консултации с организации на пътниците предпочете вместо това да включи това изискване във вътрешните правила.

#жп стачка #жп транспорт #Нидерландия #национална стачка

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