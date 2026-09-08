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Айфеловата кула беше затворена заради стачка в протест срещу отстраняването на жените служители

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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айфеловата кула беше затворена заради стачка протест отстраняването жените служители
Снимка: БТА/Архив
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Айфеловата кула беше затворена за посетители в понеделник заради стачка, обявена срещу решение да бъдат отстранени жените служители по искане на хиндуистка религиозна група, съобщи ДПА, като се позовава на френския вестник "Паризиен".

В уебсайта на кулата затварянето ѝ е било обяснено с "оперативни причини". Служители обаче са казали пред "Паризиен", че стачката е била предизвикана от случай в събота, когато жените служители са били изтеглени от третия етаж на Айфеловата кула по искане на около 100 членове на хиндуистка религиозна група. Групата е била придружена при посещението си изключително от мъже от персонала.

Случаят предизвика възмущение във френската столица, а парижкият кмет Еманюел Грегоар изрази подкрепата си за протестиращите служители.

"Равенството между жени и мъже никога няма да свършва в подножието на нашите исторически паметници, нито където и да било другаде в този град. То трябва да важи навсякъде, за всекиго", каза политикът социалист и допълни, че ще започне разследване.

Валери Пекрес, консервативният президент на региона Ил дьо Франс, каза, че е шокирана, че по време на организирано посещение в Айфеловата кула "хиндуистка делегация, включително религиозни фигури, е поискала жените служители да бъдат държани настрана от маршрута им".

Не е ясно кога Айфеловата кула ще бъде отворена отново. Компанията, която управлява кулата, в изявление е признала, че е взела погрешно решение, съобщава вестникът.

#хиндуисти #Айфеловата кула #Париж

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