Националните отбори на България за момичета и момчета до 14 г. ще участват на турнир в Косово

Националните отбори на България за момичета и момчета до 14 години ще участват на международен турнир по проекта на ФИБА - YDF. Надпреварата ще се проведе в град Дяково (Косово) от 12 до 16 ноември.
Участие в турнира, освен съставите на България, ще вземат още тимове от Турция, Северна Македония, Румъния и Косово.
Програма на момчетата до 14 г:
12 ноември:
Косово - България - 21.00 ч.
13 ноември:
Почивен ден
14 ноември:
България - Турция - 17.00 ч.
15 ноември:
Румъния - България - 17.00 ч.
16 ноември:
България - Северна Македония - 12.00 ч.
Програма на момичетата до 14 г.:
12 ноември:
Косово - България - 19.00 ч.
13 ноември:
Почивен ден
14 ноември:
България - Турция - 15.00 ч.
15 ноември:
Румъния - България - 15.00 ч.
16 ноември:
България - Северна Македония - 10.00 ч.