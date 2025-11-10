Националните отбори на България за момичета и момчета до 14 г. ще участват на турнир в Косово

Националните отбори на България за момичета и момчета до 14 години ще участват на международен турнир по проекта на ФИБА - YDF. Надпреварата ще се проведе в град Дяково (Косово) от 12 до 16 ноември.

Участие в турнира, освен съставите на България, ще вземат още тимове от Турция, Северна Македония, Румъния и Косово.

Програма на момчетата до 14 г:

12 ноември:

Косово - България - 21.00 ч.

13 ноември:

Почивен ден

14 ноември:

България - Турция - 17.00 ч.

15 ноември:

Румъния - България - 17.00 ч.

16 ноември:

България - Северна Македония - 12.00 ч.

Програма на момичетата до 14 г.:

12 ноември:

Косово - България - 19.00 ч.

13 ноември:

Почивен ден

14 ноември:

България - Турция - 15.00 ч.

15 ноември:

Румъния - България - 15.00 ч.

16 ноември:

България - Северна Македония - 10.00 ч.