Националният ни отбор по художествена гимнастика ще проведе подиум тренировката си преди старта на Световната купа в петък

Националният ни отбор по художествена гимнастика - Стилияна Николова и Ева Брезалиева (индивидуално) и ансамбъла – София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова ще проведе подиум тренировката си преди старта на Световната купа в петък (27 март) – денят, определен за официални тренировки.

Съгласно регламента всеки отбор разполага с 30 минути за проба на килима в официалната състезателна зала.

Българките ще излязат за своята тренировка между 11:00 и 11:30 часа, заедно с представителките на Естония.

От основните ни конкуренти първи ще тренират гимнастичките на Израел – от 8:30 до 9:00 часа. Следват Бразилия (9:30–10:00) и Италия (10:30–11:00), които ще бъдат непосредствено преди българския състав.

След нашите момичета на килима ще излязат отборите на Китай (11:30–12:00) и Япония (12:00–12:30).

Испания е насрочена за следобеден подиум (14:30–15:00), а Русия и Беларус ще тренират съответно от 18:00 до 18:30 и от 18:30 до 19:00 часа.

Състезанието започва в събота с квалификациите при индивидуалното и ансамблите. Българските гимнастички са разпределени в групи В и С, а ансамбълът ще се състезава в група А.

По новия регламент състезателките от групи А и В ще играят с обръч и топка, а тези от С и Д – с бухалки и лента.

При ансамблите в съботния ден предстои квалификацията с пет топки. В турнира ще участват общо 94 индивидуални гимнастички от 52 държави, както и 22 ансамбъла.